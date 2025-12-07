Improvvisamente Natale, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 7 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Improvvisamente Natale. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Improvvisamente Natale – Trama

Improvvisamente Natale è un film commedia natalizia italiano del 2022, diretto da Francesco Patierno e prodotto da Notorious Pictures. È uscito in streaming su Prime Video il 1° dicembre 2022 e ha avuto un sequel nel 2023 intitolato Improvvisamente a Natale mi sposo.

La storia ruota attorno a Chiara (Sara Ciocca), una bambina di 8 anni che adora il Natale per il tempo passato con il nonno Lorenzo (Diego Abatantuono), proprietario di un accogliente albergo di montagna dove la famiglia si riunisce ogni anno per le feste. Quest’anno, però, i genitori di Chiara – Alberta (Violante Placido), un’ambiziosa avvocatessa, e Giacomo (Lodo Guenzi), un aspirante attore in crisi di carriera – arrivano in visita a sorpresa durante Ferragosto, sotto il sole cocente. I due sono in procinto di separarsi, ma non hanno il coraggio di dirlo alla figlia. Chiedono quindi a Lorenzo di occuparsene, convinti che la notizia data dal nonno amatissimo le causerebbe meno dolore.

Lorenzo, già alle prese con i suoi problemi (rischia di dover vendere l’albergo per debiti), accetta l’ingrato compito. Prima di rivelare la verità, però, decide di regalare a Chiara “l’ultimo Natale felice”: trasforma il Ferragosto in un Natale improvvisato, con decorazioni, regali e festeggiamenti surreali in piena estate. La famiglia si riunisce in un caos comico, tra equivoci, nevicate artificiali e colpi di scena, esplorando temi come la crisi coniugale, il legame generazionale e la magia delle feste. Il film bilancia risate e momenti toccanti, culminando in un messaggio sul valore della famiglia e del perdono.

Improvvisamente Natale – Cast

Diego Abatantuono, Lorenzo (il nonno, proprietario dell’albergo)

Sara Ciocca, Chiara (la nipotina di 8 anni)

Violante Placido, Alberta (madre di Chiara, avvocatessa)

Lodo Guenzi, Giacomo (padre di Chiara, attore fallito)

Anna Galiena, Antonio Catania, Michele Foresta (Mago Forest), Nino Frassica, Gloria Guida