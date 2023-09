Impossibile da uccidere, film-tv su Rai 2: trama, finale e cast

Questa sera, sabato 16 settembre 2023, alle 21:20 su Raidue va in onda Impossibile da uccidere, film-tv andato in onda in Austria e in Germania nel 2020 con il titolo “Nicht tot zu kriegen” e tratto dal romanzo “Ein Schlag ins Gesicht” (“Uno schiaffo in faccia”) di Franz Dobler. Un thriller in cui la protagonista si ritrova perseguitata da un misterioso stalker.

La trama di Impossibile da uccidere

Simone Mankus (Iris Berben) ha vissuto il suo apice tra gli anni Sessanta e Settanta ed ora è in cerca di un rilancio. Nel corso della sua vita, Simone ha avuto tutto: un figlio,(Barnaby Metschurat), che non sa chi sia suo padre, due mariti, scandali e successi.

Mentre pianifica il suo ritorno sul palcoscenico, inizia ad essere minacciata da un misterioso stalker. Si affida così a Robert Fallner (Murathan Muslu), guardia del corpo al lavoro per il fratellastro Hans (Johannes Zeiler) dopo che ha lasciato il lavoro di poliziotto per aver ucciso per legittima difesa un giovane e che si trova in crisi.

Robert cerca di fare il suo lavoro, ma Simone glielo rende impossibile: non solo non gli fornisce indizi per individuare lo stalker, ma non vuole nemmeno rimanere chiusa in casa. A Robert non resta che indagare da solo: tra i sospettati, lo stesso Jonas, che deve saldare alcuni debiti, e Jimmy Lanz (Philipp Hochmair), l’ultimo amante della donna, un uomo violento.

Robert scopre che il padre di Jonas è Horst Bacher, oggi ricoverato in una casa di riposo ma in passato al lavoro per l’Ispettorato del Commercio e con cui Simone intrattenne una relazione per tenerlo lontano dagli affari del locale in cui lei si esibiva. Simone non ha mai rivelato al figlio chi fosse suo padre perché temeva potesse ricattarlo.

Il finale di Impossibile da uccidere

-Attenzione: spoiler-

Simone si rifiuta di esibirsi in uno spettacolo pianificato da tempo e viene attaccata dallo stalker. Robert la porta a casa sua e inizia a pensare che gli stalker siano due. Alla fine, i colpevoli sono quelli su cui aveva sempre sospettato: il figlio Jonas e Jimmy, che volevano costringere Simone a lasciare la casa in cui viveva, per poterla vendere. Jimmy viene arrestato, mentre Simone affronta suo figlio. Qualche tempo dopo, Simone ha ritrovato la popolarità grazie anche a questa vicenda.

Il cast di Impossibile da uccidere

Iris Berben è Simone Mankus;

Murathan Muslu è Robert Fallner;

Barnaby Metschurat è Jonas Mankus;

Johannes Zeiler è Hans Fallner;

Philipp Hochmair è Jimmy Lanz;

Julischka Eichel è Jacqueline;

Catherine Nesytova è Natasha;

Jacques Breuer è Walter Maurer;

Helgi Schmid è Nico.

Impossibile da uccidere su RaiPlay

È possibile vedere il film-tv in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.