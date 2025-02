Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Imma Tataranni – Sostituto procuratore riparte con la quarta stagione sempre ambientata a Matera, e basata sui romanzi di Mariolina Venezia. La protagonista, Immacolata “Imma” Tataranni (Vanessa Scalera), è una sostituta procuratrice brillante e determinata, nota per la sua memoria prodigiosa e i metodi poco ortodossi con cui risolve i casi.

Quante puntate sono. La quarta stagione di Imma Tataranni è composta da 8 episodi, suddivisi in 4 puntate. Ogni puntata, della durata di circa 100 minuti, contiene due episodi. La programmazione su Rai 1 inizia domenica 23 febbraio 2025 alle 21:30 e, salvo cambiamenti di palinsesto, dovrebbe concludersi domenica 16 marzo 2025.

Trama

Nella quarta stagione, che debutta il 23 febbraio 2025, Imma affronta una profonda crisi matrimoniale con il marito Pietro De Ruggeri (Massimiliano Gallo), scaturita dal tradimento di lui con Sara Strippoli nella stagione precedente. Questo evento ha spinto Imma verso una relazione con il maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), complicando ulteriormente i suoi equilibri personali. Accanto alle vicende sentimentali, Imma continua a indagare su intricati casi giudiziari nella splendida cornice della Basilicata, mantenendo il suo forte senso di giustizia e il suo carattere schietto e ironico.

Cast

Il cast principale della quarta stagione include:

Vanessa Scalera nel ruolo di Imma Tataranni, la protagonista dal carattere forte e anticonformista.

Massimiliano Gallo come Pietro De Ruggeri, marito di Imma, alle prese con le conseguenze delle sue scelte.

Alessio Lapice interpreta Ippazio Calogiuri, il maresciallo che diventa sempre più centrale nella vita di Imma.

Barbara Ronchi è Diana De Santis, la cancelliera della procura e amica fidata di Imma.

Carlo Buccirosso nel ruolo di Alessandro Vitali, il procuratore capo.

Alice Azzariti interpreta Valentina De Ruggeri, la figlia ribelle di Imma e Pietro.

Cesare Bocci torna come Saverio Romaniello, personaggio ricorrente con un passato controverso.

Tommaso Ragno è una new entry, nei panni di Vasco Parisi, uno scrittore che influirà sulla storia, in particolare sul percorso di Pietro.

Altri attori sono Carlo De Ruggeri (Dr. Taccardi, medico legale), Dora Romano (Filomena De Ruggeri, madre di Pietro), e Lucia Zotti (Brunella Tataranni, madre di Imma).

