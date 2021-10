Imma Tataranni 2, come vederlo su RaiPlay?

Le indagini del sostituto procuratore più simpatico d’Italia sono pronte a tornare in onda: dal 26 ottobre 2021, su Raiuno va in onda Imma Tataranni 2, seconda stagione della fortunata serie tv che ha lanciato definitivamente la carriera della brava Vanessa Scalera, nei panni del personaggio nato dalla penna di Mariolina Venezia.

Ma dove si può vedere Imma Tataranni 2? La risposta è molto semplice: oltre che, ovviamente in televisione, gli episodi della seconda stagione son visibili anche in streaming su RaiPlay, la piattaforma della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

Prima ancora della sua messa in onda in tv, su RaiPlay è stato caricato il primo episodio, che quindi si può vedere in anteprima esclusiva. Gli altri episodi, invece, si potranno seguire sia durante la trasmissione televisiva che dopo, andando su Guida Tv/Replay. A questo link, inoltre, la pagina ufficiale della serie, su cui è possibile vedere sia tutta la prima stagione che gli episodi della seconda.