Imma Tataranni 2, quante puntate sono?

Dopo due anni, torna in tv la sostituto procuratore della fiction italiana: Imma Tataranni 2, seconda stagione della fortunata serie tv in onda su Raiuno, va in onda da martedì 26 ottobre 2021. Vanessa Scalera torna così ad interpretare il personaggio nato dalla penna di Mariolina Venezia, autrice dei libri da cui la serie è tratta.

Ma da quante puntate è composto Imma Tataranni 2? In tutto, gli episodi della seconda stagione sono otto, ciascuno della durata di circa cento minuti. Raiuno ha però deciso di mandare in onda la stagione dividendola in due parti: quest’autunno saranno trasmessi i primi quattro episodi, mentre nella primavera 2022 saranno trasmessi i restanti quattro. Il termine della messa in onda della prime quattro puntate è stata quindi fissata per il 16 novembre.

Imma Tataranni 2, la trama

In questa seconda stagione, Imma dovrà gestire le aspirazioni artistiche del marito Pietro (Massimiliano Gallo), deciso a lanciarsi come musicista abbandonando il posto fisso. Combatterà ancora l’attrazione per il bel maresciallo Ippazio Calogiuri (Alessio Lapice), continuerà a scontrarsi con l’autorevole, prudente e scaramantico procuratore capo Alessandro Vitali (Carlo Buccirosso) e farà i conti con l’infatuazione ambientalista che Valentina (Alice Azzariti) concepirà insieme a una cotta adolescenziale per il figlio adottivo del Procuratore capo.

Molte conferme e qualche novità nel cast che vedrà giungere in procura la carabiniera Laura Bartolini (Martina Catuzzi). Con lei Imma percorrerà in lungo in largo per la Basilicata, andando a stanare di persona i sospettati, invece di convocarli in procura. Di conseguenza il territorio lucano si confermerà protagonista con Matera in primo piano, ma anche con i sentieri della transumanza, le pale eoliche, le dighe, le colline, i colori, la gente ancora oggi in bilico tra un passato doloroso da ricordare e un futuro che chiede riscatto.