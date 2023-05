Il Volo – Tutti per uno, su Canale 5 due serate-evento

Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, meglio noti come Il Volo, sono già abituati a stare davanti alla telecamera. D’altra parte, il loro esordio è stato proprio in un programma tv, ovvero Ti Lascio Una Canzone.

Il trio -che nel frattempo ha vinto un Festival di Sanremo, ha partecipato all’Eurovision Song Contest ed è diventato popolarissimo a livello internazionale- ora torna sul piccolo schermo, non da ospite ma da protagonista, con Il Volo – Tutti per uno, in onda sabato 27 maggio e 3 giugno 2023 su Canale 5.

Due serate (registrate il 1° e il 3 maggio) all’Arena di Verona in cui i tre cantano ed emozionano il pubblico, accompagnati da un’orchestra e con la partecipazione di Federica Panicucci. Numerosi gli ospiti che saliranno sul palco per duettare con il Volo.

Nella prima puntata del 27 maggio, ad esempio, ci saranno Gianna Nannini, Pooh, Giorgio Panariello, Annalisa, Francesca Michielin, Irama, Aida Garifullina e Gianfranco Montresor. Musica classica e pop nella scaletta del programma, che non mancherà di stupire tutti fan de Il Volo.

Il programma non ha repliche in vista, quindi quelle del 27 maggio e del 3 giugno sono le uniche occasioni per poterlo vedere televisivamente parlando. Resta, però, la possibilità dello streaming, con Mediaset Infinity, su cui si potranno rivedere le serate.