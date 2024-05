Il Volo – Tutti per Uno, ospiti seconda puntata 21 maggio 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Nel 2023 Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, meglio noti come Il Volo, avevamo tenuto una serata speciale andata in onda su Canale 5 (e replicata a inizio 2024). Un evento che è piaciuto al pubblico, tanto da essere bissato con tre appuntamenti nuovi: Il Volo – Tutti per Uno è infatti la seconda edizione dello spettacolo musicale (progetto di Michele Torpedine) che vede il trio protagonista con numerosi colleghi e colleghe, ma anche con vari personaggi dello spettacolo.

Quest’anno, poi, c’è un motivo in più per festeggiare, dal momento che Il Volo festeggia i quindici anni di carriera, una carriera straordinaria che li ha portati ad esibirsi in ogni angolo del mondo diventando tra gli artisti nostrani più famosi all’estero.

Il Volo – Tutti per Uno, seconda puntata

Nella seconda puntata, in onda martedì 21 maggio 2024 in prima serata, Il Volo sarà affiancato da Federica Panicucci. Tra gli altri ospiti, Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Clara, Santi Francesi, Nina Solodovnikova, Enrico Nigiotti, Irama e Giuseppe Fiorello.

I concerti 2024 de Il Volo

Dopo l’uscita di “Ad Astra” – il primo disco di inediti uscito il 29 marzo – e il successo delle prime quattro date del World Tour in Giappone, il Volo tra giugno e settembre partirà poi per 20 live estivi nei luoghi più suggestivi d’Italia. E nel 2025 sarà in tour negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina.

Inoltre sono stati annunciati quattro grandi appuntamenti in partenza a gennaio 2025 nei palazzetti. Il tour toccherà le città di Milano, Bologna, Torino e Roma, rispettivamente l’11 gennaio all’Unipol Forum di Milano, il 17 gennaio all’Unipol Arena di Bologna, il 18 gennaio all’Inalpi Arena di Torino e il 21 gennaio al Palazzo dello Sport di Roma.