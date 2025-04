Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Da martedì 8aprile 2025, alle 21:20 in prima serata su Canale5, va in onda in prima tv la miniserie Il Turco. Vediamo insieme trama, cast, attori e quante puntate sono.

Il Turco – Trama

Ambientata nel 1683 durante l’assedio ottomano di Vienna, la serie segue Hasan Balaban (Can Yaman), un valoroso giannizzero accusato ingiustamente di tradimento dopo una sconfitta. Fuggito dalla condanna a morte, si rifugia a Moena, in Val di Fassa, gravemente ferito. Qui viene salvato da Gloria (Greta Ferro), una giovane del posto esperta di erbe curative.

Tra i due nasce una storia d’amore, mentre Hasan si integra nella comunità e la sostiene contro le oppressioni dei dominatori locali, guidati dal suo nemico Marco Benedetti (Will Kemp). Ispirata a eventi storici e leggende locali, la serie mescola avventura, romanticismo e dramma storico.

Il Turco – Quante puntate e dov’è ambientata

La miniserie consta di 6 episodi totali (durata di circa 50 minuti ciascuno), trasmessi in 2 serate (3 episodi per serata, l’8 e il 15 aprile 2025). Girata in inglese con un budget di circa 28 milioni di dollari, Il Turco è una produzione internazionale di Ay Yapim, distribuita da Madd Entertainment, con un cast corale e scenari mozzafiato tra Ungheria e Trentino.

Il Turco – Cast e attori

Can Yaman (Hasan Balaban)

Greta Ferro (Gloria)

Will Kemp (Marco Benedetti)

Altri interpreti: Kieran O’Reilly, David Nykl, Slavko Sobin, Magnus Samuelsson, Madalena Aragão.

