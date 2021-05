Il Tempio della Bellezza su Real Time: orari e puntate in streaming

Il Tempio della Bellezza è un nuovo programma di Real Time, in onda dal 15 maggio 2021 e che vede protagonista la dottoressa Sonia Petruzzo e la sua clinica di bellezza. Si tratta di un nuovo docu-reality che pone l’attenzione sul come migliorarsi grazie a trattamenti estetici capaci di fare la differenza.

Il Tempio della Bellezza – Orari e Canale

Il Tempio della Bellezza va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), a partire dal 15 maggio. L’appuntamento è il sabato pomeriggio, a partire dalle ore 16.30, con due episodi della durata di circa 25 minuti ciascuno.

Il Tempio della Bellezza in streaming

È possibile rivedere il programma sul portale Discovery+ a questo link, sul quale tutte le puntate saranno disponibili sùbito dopo la messa in onda televisiva.



Episodio 1: Prenditi cura di te stessa

Episodio 2: E ora arriva lei!

Sonia Petruzzo Aversa

Chi è Sonia Petruzzo, la protagonista de Il Tempio della Bellezza in onda su Real Time? È una dottoressa che, per l’occasione, ha deciso di aprire le porte della sua clinica ad Aversa, in provincia di Caserta, e punto di riferimento per le donne campane.