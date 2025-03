Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 1 marzo, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il talento di Mr. Crocodile. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il talento di Mr. Crocodile – Trama

Il film Il talento di Mr. Crocodile (Lyle, Lyle, Crocodile), trasmesso su Italia 1, è una commedia musicale per famiglie del 2022 diretta da Josh Gordon e Will Speck. Si tratta di un adattamento live-action del libro per bambini di Bernard Waber, che combina elementi di animazione (il coccodrillo Lyle è realizzato in CGI) con una storia divertente e ricca di musica. D

La storia segue la famiglia Primm, che si trasferisce a New York. Il giovane Josh Primm (Winslow Fegley) fatica ad adattarsi alla nuova vita, alla scuola e a fare amicizia. Tutto cambia quando scopre Lyle, un coccodrillo canterino che vive nella soffitta della loro casa. Lyle, con la sua passione per il canto, i bagni e il caviale, diventa presto il migliore amico di Josh.

Tuttavia, la loro amicizia viene messa a rischio dal vicino di casa, il burbero Mr. Grumps (Brett Gelman), che non tollera la presenza del rettile. A complicare le cose c’è Hector P. Valenti (Javier Bardem), un eccentrico showman e proprietario originale di Lyle, che torna per sfruttare il talento del coccodrillo. Con l’aiuto della famiglia Primm, Lyle dovrà dimostrare al mondo che un coccodrillo gentile e musicale può trovare il suo posto nella società.

Il talento di Mr. Crocodile – Cast

Javier Bardem interpreta Hector P. Valenti, un prestigiatore carismatico e un po’ cialtrone che scopre Lyle e vede in lui la chiave per il successo. Bardem si distingue per il suo talento comico e canoro.

Winslow Fegley è Josh Primm, il giovane protagonista che trova in Lyle un amico speciale.

Constance Wu è Mrs. Primm, la madre adottiva di Josh, inizialmente spaventata da Lyle ma poi conquistata dal suo carattere.

Scoot McNairy interpreta Mr. Primm, il padre di Josh, un insegnante che si lega al coccodrillo.

Brett Gelman è Mr. Grumps, il vicino malvagio che cerca di sbarazzarsi di Lyle.

Shawn Mendes dà la voce originale a Lyle (in inglese), cantando le canzoni del film. Nella versione italiana, la voce di Lyle è di Luigi Strangis, vincitore di Amici 2021, che interpreta i brani musicali.

