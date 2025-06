Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 5 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Il talento di Mr. C. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il talento di Mr. C – Trama

Il talento di Mr. C (titolo originale: The Unbearable Weight of Massive Talent) è un film del 2022 diretto da Tom Gormican. Si tratta di una commedia d’azione con elementi metacinematografici, in cui Nicolas Cage interpreta una versione parodistica di se stesso.



Nicolas “Nick” Cage, un attore hollywoodiano in crisi creativa e finanziaria, è tormentato da “Nicky”, una versione più giovane e di successo di sé stesso, e da un rapporto complicato con l’ex moglie Olivia e la figlia adolescente Addy. Dopo aver perso un ruolo importante e aver deluso la figlia alla sua festa di compleanno, Nick considera di ritirarsi dalla recitazione. Accetta a malincuore un’offerta da un milione di dollari per partecipare al compleanno di Javi Gutierrez (Pedro Pascal), un miliardario e suo superfan, a Maiorca.

Qui, Nick scopre che Javi potrebbe essere coinvolto in attività criminali, come il rapimento della figlia di un politico catalano. Reclutato dalla CIA (con gli agenti interpretati da Tiffany Haddish e Ike Barinholtz), Nick deve sfruttare il suo talento attoriale e i suoi iconici ruoli cinematografici per indagare su Javi, affrontando situazioni rocambolesche che mescolano commedia, azione e riferimenti ai suoi film. Nel frattempo, sviluppa un’amicizia inaspettata con Javi, condividendo la passione per il cinema, inclusi film come Il gabinetto del dottor Caligari e Paddington 2.

Il talento di Mr. C – Cast

Nicolas Cage: interpreta Nick Cage e “Nicky” (la versione giovane di sé stesso).

Pedro Pascal: Javi Gutierrez, il miliardario fan di Cage.

Tiffany Haddish: Vivian, agente CIA.

Ike Barinholtz: Martin, agente CIA.

Sharon Horgan: Olivia, ex moglie di Nick.

Lily Mo Sheen: Addy, figlia di Nick.

Neil Patrick Harris: Richard Fink, agente di Nick.

Alessandra Mastronardi: Gabriela, assistente di Javi.

Jacob Scipio: Carlos, cugino di Javi.

