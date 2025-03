Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Il premio Oscar Roberto Benigni torna in prima serata con un nuovo spettacolo intitolato Il Sogno, in onda in diretta su Rai 1 mercoledì 19 marzo in prima serata. A dieci anni dal grande successo de I dieci comandamenti, l’artista toscano, celebre per la sua abilità nel fondere comicità, poesia e profondità, presenta uno show inedito, un viaggio emozionante ricco di spunti di riflessione.

“Stupore, sorpresa, verità, bellezza: porterò tutta la mia gioia e il mio cuore – ha dichiarato Benigni – Parleremo di noi, dell’Europa, del mondo, della nostra vita, delle nostre aspirazioni e, soprattutto, dei nostri sogni. Io sono un grande sognatore e, come dice il Poeta, i grandi sognatori non sognano mai da soli: sogneremo tutti insieme”. Il Sogno si configura così come un’esperienza condivisa, un’occasione per esplorare la nostra esistenza e i desideri più profondi attraverso la sensibilità unica e la poesia di Benigni.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 19 marzo alle 21:30, in diretta su Rai 1 e in Eurovisione, con trasmissione simultanea su Rai Radio2 e in streaming su RaiPlay. La serata sarà pienamente accessibile anche per le persone sorde, cieche e ipovedenti grazie ai servizi di Rai Pubblica Utilità: sottotitoli in diretta su Rai 1 (pagina 777 del televideo) e su RaiPlay dal giorno successivo; traduzione completa in LIS (Lingua dei Segni Italiana) dell’intero spettacolo, disponibile in diretta su un canale dedicato di RaiPlay con tre interpreti che si alterneranno per le persone sorde segnanti, accompagnata da sottotitoli in tempo reale; un commento descrittivo in diretta, per la prima volta, su un canale audio dedicato di Rai 1 e in streaming su RaiPlay, permetterà a ciechi e ipovedenti di apprezzare ogni dettaglio visivo – dalle scene alle espressioni di Benigni – integrando così l’esperienza dello spettacolo. Un impegno sempre più marcato della Rai verso l’inclusività.

I testi de Il Sogno sono firmati da Roberto Benigni e Michele Ballerin, con la collaborazione di Stefano Andreoli. Le musiche sono di Nicola Piovani, la scenografia di Chiara Castelli, la fotografia di Massimo Pascucci. La produzione è curata da A1 Pictures, con Pasqualino Gerlando come direttore di produzione Rai, Silvia Levato come capoprogetto Rai, Lucio e Niccolò Presta per l’organizzazione generale e la regia di Stefano Vicario.

