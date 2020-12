Il Silenzio dell’Acqua 2, trama ultima puntata

Il 16 dicembre 2020, alle 21:20 su Canale 5, va in onda l’ultima puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2, nuova stagione della fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti nei panni dei protagonisti, due poliziotti alle prese con un nuovo caso che sconvolge una tranquilla cittadina. Da questa settimana, la fiction va in onda il mercoledì sera, per lasciare spazio al doppio appuntamento settimanale con il Grande Fratello Vip.

Il cast della serie tv, oltre ai due attori sopra citati, include anche Camilla Filippi (Roberta), Fausto Maria Sciarappa (don Carlo), Jessica Claudia Paun (Giulia), Giulio Corso (Rocco), Barbara Chichiarelli (Silvia) e Riccardo Maria Manera (Matteo).

Il Silenzio dell’Acqua 2, l’ultima puntata

Andrea nega di aver aggredito Elio (Stefano Pesce), ma i fatti sembrano smentirlo. Com’é possibile? Luisa deve scoprire la verità sul collega, mentre l’assassino di Sara (Margherita Laterza) e Luca (Pietro Belloni) sembra avere mille volti.

Matteo, intanto, è sempre più convinto dell’innocenza di suo padre Elio. Questo lo porta anche a incrinare la relazione con la sua ragazza Nina (Martina Gatti). Nel frattempo, Don Carlo si imbatte in alcuni inquietanti indizi. Luisa e Andrea sono sulle tracce dell’assassino, ma la verità potrebbe essere più sorprendente di quanto abbiano sospettato. Intanto, il cadavere di Sergio (Andrea Gherpelli) riemerge dall’acqua e le indagini sulla sua morte innescano un meccanismo che rischia di essere letale, ancora una volta.

Il Silenzio dell’Acqua 2, streaming

E’ possibile vedere Il Silenzio dell’Acqua 2 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale della fiction.