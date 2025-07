Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 4 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il documentario Il Settebello – Nel cuore della leggenda. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il Settebello – Nel cuore della leggenda – Trama

Il Settebello – Nel cuore della leggenda è un documentario che racconta la storia della nazionale maschile di pallanuoto italiana, nota come il Settebello, seguendo la sua preparazione per le Olimpiadi di Parigi 2024. Diretto da Jesus Garcés Lambert e prodotto da Fremantle in collaborazione con Rai Documentari, il film offre uno sguardo esclusivo sul duro percorso di allenamento, grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto.

Attraverso aneddoti, amicizie e difficoltà condivise senza filtri, il documentario esplora le dinamiche interne, le storie personali e le ambizioni della squadra guidata da Sandro Campagna. Ripercorre la gloriosa storia del Settebello, dai trionfi di Barcellona 1992 alle difficoltà dei primi anni 2000, fino al ciclo di vittorie dell’era Campagna e alla protesta contro l’Ungheria a Parigi 2024, culminata con gli Azzurri che voltano le spalle alla giuria durante l’inno. Un viaggio emozionale tra passato e presente, che celebra i sacrifici, la coesione e l’epica di uno sport capace di suscitare emozioni profonde.

