Il segreto di Isabelle è una miniserie francese trasmessa su Rai 1 in prima visione dal 26 27 agosto 2025, composta da quattro episodi da 52 minuti ciascuno, suddivisi in due puntate serali. La serie, intitolata in originale Un Soupçon, è diretta da Philippe Dajoux e scritta da Franck Ollivier. È ispirata al caso reale di Manuela Gonzalez, nota come la “vedova nera dell’Isère”.

Ma da quante puntate è composto Il segreto di Isabelle? La miniserie è composta da 4 episodi totali, trasmessi in 2 serate (due episodi per serata) su Rai 1 il 26 e 27 agosto 2025. Gli episodi sono disponibili in streaming su RaiPlay.

Il segreto di Isabelle, la trama

La storia si apre con la morte di Pascal Dubreuil, trovato carbonizzato nella sua auto, un evento inizialmente considerato un incidente ma che presto si rivela un caso di omicidio. I sospetti ricadono su Isabelle, la vedova, interpretata da Odile Vuillemin. Isabelle è un personaggio enigmatico: moglie affettuosa o calcolatrice? Vittima o predatrice? L’indagine, condotta dalla determinata capitana di polizia Mathilde Delboscq (Joyce Bibring), scava nel passato di Isabelle, rivelando ambiguità legate ad altri uomini, tra cui mariti precedenti, e morti sospette.

La narrazione si sviluppa su due binari: la ricostruzione dei fatti e la decostruzione della personalità di Isabelle, con flashback che esplorano il suo passato traumatico, i suoi legami familiari e il suo ruolo di madre. La serie non offre una risoluzione consolatoria, concentrandosi sul duello psicologico tra Isabelle e Mathilde, giocando con le aspettative sui ruoli femminili nella società e mantenendo il dubbio come protagonista.

Il segreto di Isabelle, cast

Odile Vuillemin: Isabelle Dubreuil, la protagonista sospettata di omicidio.

Joyce Bibring: Mathilde Delboscq, la capitana di polizia incaricata delle indagini.

Cyril Lecomte: Pascal Dubreuil, il marito di Isabelle, vittima dell’omicidio.

Laurent Gamelon: Colonnello Vasseur.

Malik Elakehal El Miliani: Karim.

Vincent Jouan: Jean-Louis Revault.

Frédéric Bianconi: Jérome Delbosc.

Maïra Schmitt: Louise Dubreuil.

Roméo Mariani: Jérémie Dubreuil.

Yann Sundberg: Antoine Garault.

Paul Le Bourdon: Romain Garault.

Franck Adrien: Procuratore Saunier.

