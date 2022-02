Il Salone delle Meraviglie 5: puntata 1 in streaming

La prima puntata della quinta stagione de Il Salone delle Meraviglie è andata in onda martedì 8 febbraio 2022, in seconda serata su Real Time (canale 31 dtt). I due episodi trasmessi hanno per titolo “Napule è” e “Il Grande Salto”, e li troverete in video integrale subito dopo la messa in onda. Qui trovate la scheda del programma.

Il Salone delle Meraviglie – Episodio 5/1-5/2

Qui potete rivedere in streaming gli episodi della puntata di cui sopra. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti. A questo link trovate l’indice delle puntate di tutte le edizioni del Salone delle Meraviglie.