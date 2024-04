Il richiamo della foresta, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, venerdì 19 aprile 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Il richiamo della foresta, nuova versione cinematografica uscita nel 2020 con Harrison Ford, tratta dal celebre romanzo di Jack London. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il richiamo della foresta – Trama

Buck, un cane da slitta rubato dalla sua casa in California, viene venduto a un cercatore d’oro del Klondike nel Canada settentrionale durante la corsa all’oro del 1890. Buck è costretto ad adattarsi alla vita dura e brutale del selvaggio nord. Impara a sopravvivere in un ambiente ostile e a lavorare in squadra con altri cani da slitta.

Incontra John Thornton, un cercatore di buon cuore, e tra i due nasce un forte legame di amicizia. Buck e John affrontano insieme molti pericoli, tra cui tempeste di neve, lupi affamati e uomini malvagi. Buck impara a fidarsi di John e a vedere in lui un vero amico.

Quando John viene ferito gravemente, Buck lo salva da una morte certa. Alla fine, Buck decide di rimanere nella foresta selvaggia con i suoi nuovi amici lupi, rispondendo finalmente al richiamo della natura selvaggia.

Il richiamo della foresta – Cast

Il cast principale include:

Harrison Ford nel ruolo di John Thornton

Omar Sy nel ruolo di Perrault

Dan Stevens nel ruolo di Hal

Karen Gillan nel ruolo di Mercedes

Bradley Whitford nel ruolo del giudice Miller

Colin Woodell nel ruolo di Charles

Cara Gee nel ruolo di Françoise

Adam Fergus nel ruolo di James

Jamie Bock nel ruolo di Abigail

Terry Notary nel ruolo di Buck