Il respiro della libertà, serie tv: quante puntate sono? La trama

Su Rai 2 va in onda un’altra miniserie tedesca, questa volta ambientata nel passato e più precisamente nel Secondo Dopoguerra. Il respiro della libertà, questo il titolo, si concentra sulla storia di due amiche, di estrazione sociale differente, ma entrambe affascinate dal vento di cambiamento portato nella loro cittadina dagli americani dopo la guerra.

Ma da quante puntate è composto Il respiro della libertà? In tutto, gli episodi della miniserie sono sei, ciascuno della durata di circa 45 minuti. Rai 2 li manda in onda al ritmo di tre per volta per due prime serate, martedì 12 e mercoledì 13 settembre 2023, alle 21:20. In Germania, i sei episodi sono prima stati caricati online sulla mediateca di Ard e poi andati in onda su Das Erste.

La trama de Il respiro della libertà

Marie Kastner (Elisa Schlott) è la figlia di un contadino: la sua è una famiglia molto conservatrice. La giovane donna, cresciuta nel rispetto dei valori tradizionali, deve assumersi la responsabilità della fattoria e della famiglia dopo che gli americani hanno espropriato la loro terra.

Erika Strumm (Franziska Brandmeier), invece, è la figlia del sindaco di Kaltenstein, immaginaria cittadina della Germania occidentale. È una donna estroversa, piena gioia di vivere, che vede la presenza degli americani come una benedizione.

Mentre lei accoglie il nuovo mondo a braccia aperte e si gode la vita facile con gli americani locali, la sua migliore amica Marie attende con impazienza il ritorno del suo fidanzato (e fratello di Erika) Siegfried (Jonas Nay), disperso in Russia.

A poco a poco, però, si lascia trascinare nel vortice della libertà: inizia a lavorare nella casa del colonnello Jim McCoy (Philippe Brenninkmeyer), si appassiona all’arte e alla letteratura e si innamora di George Washington (Reomy D. Mpeho), un soldato americano.

Erika, che sembra non credere più al ritorno del fratello, con il suo comportamento sfrontato, provoca i suoi genitori, che minacciano di mandarla in convento. Le due giovani amiche lotteranno per costruirsi una vita in un periodo di grandi cambiamenti, entrando in conflitto con il vecchio ordine: le forze conservatrici della politica, della Chiesa e della società. Di fronte alle tentazioni del Nuovo Mondo, prenderanno direzioni opposte, mettendo alla prova se stesse e la loro amicizia.