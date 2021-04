Il regno di Katia Salzano su Real Time: puntate in streaming e casting

Il regno di Katia Salzano è un nuovo programma di Real Time, in onda da giovedì 29 aprile 2021 e che vede protagonista Katia Salzano. La famosa dietologa porterà un format tutto nuovo con il quale aprirà le porte del suo centro Dimagrire Mangiando situato a Caivano, in provincia di Napoli, e spiegherà al pubblico di Real Time il “Metodo Katia Salzano” che ha cambiato la vita a molte persone.

Il regno di Katia Salzano – Orari e canale

Il regno di Katia Salzano va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), a partire dal 29 aprile. L’appuntamento è il giovedì in prima serata, a partire dalle ore 21.20, con due episodi della durata di circa 25 minuti ciascuno.



Il regno di Katia Salzano – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma in streaming su Discovery Plus, il portale ufficiale di Discovery Italia. Troverete tutte le puntate in streaming integrale al link sotto subito dopo la messa in onda.

Chi è Katia Salzano

Chi è Katia Salzano protagonista del nuovo format di Real Time Il regno di Katia Salzano? È una dottoressa che ha ideato un metodo che porta il suo nome “Katia Salzano – Dimagrire Mangiando” e che è possibile trovare nel suo centro a Caviano, in provincia di Napoli.

Ha un esperienza ventennale nel settore e il metodo da lei ideato 15 anni fa, ha ottenuto un discreto successo, al punto di attirare le attenzioni anche di Real Time. “Il mio non è un lavoro ma una passione. Dalle nostre ricerche fatte per strutturare il nostro metodo è emerso che i benefici non sono solo estetici ma soprattutto salutari prevenendo le patologie” ha dichiarato la Salzano in una recente intervista.