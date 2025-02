Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, martedì 4 febbraio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai3, va in onda il documentario Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola – Trama

“Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola” è un documentario che esplora la vita e la carriera di Mario Merola, conosciuto come il “Re della Sceneggiata” napoletana. Il film si concentra su come Merola, attraverso talento, personalità e passione, sia diventato un simbolo della cultura e della musica napoletana nel mondo. Racconta la sua ascesa dagli inizi umili alla fama internazionale, illustrando le sue performance nei numerosi film degli anni ’70 e ’80 che hanno reso popolare il genere della sceneggiata. Il documentario utilizza testimonianze, archivi, racconti di chi gli era vicino, e filmati inediti per dipingere un quadro completo della sua vita e del suo impatto culturale.

Il Re di Napoli. Storia e leggenda di Mario Merola – Cast

Gigi D’Alessio

Nino D’Angelo

Marisa Laurito

Maurizio De Giovanni

Francesco Merola (figlio di Mario Merola)

Roberto Merola (figlio di Mario Merola)

Loredana Merola (figlia di Mario Merola)

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram