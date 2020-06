Il re della giungla su DMAX: puntate, orari e streaming

Il re della giungla (titolo originale Brave the Wild) è programma che vede protagonista Coyote Peterson, esperto di animali e famoso youtuber, che di puntata in puntata gira il modo non solo per osservare da vicino le creature più incredibili pianeta ma anche per scoprirne i segreti e svelare i misteri dei tantissimi animali che incontra sul suo cammino.

Il re della giungla – Orari e Canale

A partire da sabato 6 giugno 2020, Il re della giungla è trasmesso su DMAX (canale 52 del digitale terrestre) a partire dalla prima stagione che si compone di 18 episodi della durata di circa 40 minuti ciascuno. Ogni sabato vengono trasmessi due nuovi episodi a partire delle ore 21.25.

Il re della giungla – Protagonista

Il protagonista de Il re della giungla è Coyote Peterson, noto sopratutto per il suo canale YouTube su quale pubblica video dedicati ad animali. Nato il 1° settembre 1981, sin da bambino è stato affascinato dall’esplorazione degli animali più “strani”: nonostante la sua passione, si è laureato in cinema nel 2004 alla Ohio State University ma non ha mai intrapreso studi relativi al mondo animale.

Nel 2014 ha aperto il suo canale YouTube Brave Wilderness che nel 2018 è diventato un programma televisivo per Animal Planet.

Il re della giungla in inglese

Come accennato nelle righe iniziali di questo articolo, la versione originale di Il re della giungla si chiama Coyote Peterson: Brave the Wild ed è stata presentata in anteprima su Animal Planet, il 9 febbraio 2020. Gli ultimi tre episodi della prima stagione sono stati trasmessi lo scorso 7 aprile.

Il re della giungla – Puntate

È possibile rivedere le puntate di Il re della giungla già andate in onda su DMAX sul Portale Dplay a questo link.