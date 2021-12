Il re del bisturi su Real Time: Silvia e Maddalena

Giovedì 16 dicembre 2021 è andato in onda il sesto episodio della terza stagione de Il Re del Bisturi, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del Bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) in seconda serata.

Le protagoniste del sesto episodio della terza stagione sono due, Silvia e Maddalena. Maddalena è un’impiegata amministrativa di 27 anni di Casalnuovo (Napoli) che desidera rifarsi il seno dopo essere dimagrita tanto; un suo sogno da sempre infatti è averlo come quello molto prosperoso della madre. Silvia è una 18enne di Fiano Romano che ha il complesso del naso al punto da indossare gli occhiali per nasconderlo: vorrebbe rifarlo per potere mostrare liberamente i suoi lineamenti.

Il re del bisturi: puntate su Discoveryplus

Potete rivedere la puntata in streaming subito dopo la messa in onda sul Portale Discoveryplus a questo link. Invece qui trovate l’indice di tutte le puntate della stagione, con i relativi protagonisti, e il chi è del Giulio Basoccu.