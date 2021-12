Il re del bisturi su Real Time: Samuele di Parma

Giovedì 9 dicembre 2021 è andato in onda il quarto episodio della terza stagione de Il Re del Bisturi, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del Bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) in seconda serata.

Il re del bisturi: Samuele di Parma

Il protagonista del quarto episodio della terza stagione è Samuele, un uomo di 27 anni originario di Parma e sposato con Andrea per un legame che va avanti da sei anni. Samuele ha vissuto il trauma di vedersi ingrassare fin da giovane al punto da avere problemi di pressione. Anche la presa di coscienza del suo orientamento sessuale durante l’adolescenza ha contribuito a prendere peso, sfogando le ansie nel cibo. Oggi è contento della sua vita, ma vorrebbe chiudere definitamente col passato perdendo i chili rimasti, soprattutto all’altezza della pancia.

Il re del bisturi: puntate su Discoveryplus

Potete rivedere la puntata in streaming subito dopo la messa in onda sul Portale Discoveryplus a questo link.