Il re del bisturi su Real Time: Luciana di Amatrice

Giovedì 9 dicembre 2021 è andato in onda il terzo episodio della terza stagione de Il Re del Bisturi, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del Bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) in seconda serata.

Il re del bisturi: Luciana di Amatrice

La protagonista del terzo episodio della terza stagione è Luciana, una donna 49enne di Amatrice che ha perso tutto dopo il noto terremoto che ha scosso la cittadina in provincia di Rieti qualche anno fa. Luciana ha rilasciato interviste a diverse testate sulla sua esperienza che ha purtroppo incluso il dramma della perdita del marito, caduto in depressione e suicidatosi sempre a seguito delle conseguenze del sisma. Ora ha deciso di reagire, e chiede al professore un intervento di addominoplastica per cominciare a riprendere in mano la sua vita.

Il re del bisturi: puntate su Discoveryplus

