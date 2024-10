Il re del bisturi su Real Time: la mastoplastica di Ludovica

Seguici su Whatsapp - Telegram

Venerdì 18 ottobre 2023 è andato in onda il quarto episodio della settima stagione de Il Re del Bisturi, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del Bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 23 circa.

Il re del bisturi: Ludovica

La protagonista della quarta puntata della settima stagione è Ludovica, che fin da piccola ha il complesso del seno che non è cresciuto in maniera naturale ma è rimasto piccolo e di una forma poco gradevole per lei. Chiede dunque una mastoplastica per accrescerlo e rimodellarlo.

