Il re del bisturi su Real Time: la rinoplastica di Emanuela

Giovedì 9 novembre 2023 è andato in onda il decimo episodio della sesta stagione de Il Re del Bisturi, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re del Bisturi va in onda su Real Time (n.31 DTT) alle ore 23 circa.

Il re del bisturi: Emanuela

La protagonista della decima puntata della sesta stagione è la 27enne di Napoli Emanuela, un’impiegata che attualmente vive in Emilia Romagna ed ha il complesso del naso. Per conto suo ha già effettuato un percorso importante di dimagrimento, passando da 90 a 45 kg, ora chiede aiuto dove lei non può arrivare, e chiede una rinoplastica.

Il re del bisturi: puntate su Discoveryplus

Potete rivedere la puntata in streaming subito dopo la messa in onda sul Portale Discoveryplus