Il re del bisturi su Real Time: Concetta Varricchio

Giovedì 2 dicembre 2021 è andato in onda il secondo episodio della terza stagione de Il Re del Bisturi, il reality di Real Time che tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu.

Il re del bisturi: Concetta Varricchio

La protagonista del secondo episodio della terza stagione è Concetta Varricchio, una donna di Benevento che lamenta un problema di “asimmetria intima” (guardando la puntata capirete meglio di cosa si stratta dalle sue stesse parole) che l’ha sempre imbarazzata e fatta sentire diversa da tutte le altre donne, al punto da condizionarla non solo nei rapporti, ma anche nella vita di tutti i giorni, impedendole per esempio di andare in bicicletta.

Il re del bisturi: puntate su Discoveryplus

