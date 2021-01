Il re del bisturi è un programma tv della categoria reality al via il 14 gennaio 2021 su Real Time. Si tratta di un format sviluppato nell’ambito del filone delle cliniche specialistiche. Protagonista è il professor Giulio Basoccu, un chirurgo plastico romano molto conosciuto anche nell’ambiente dei vip.

Il re del bisturi – Puntate, orari e canale

La prima stagione de Il re del bisturi va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) ogni giovedì in seconda serata alle 23,40 con due puntate della durata di 20/25 minuti circa l’una. È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Discoveryplus a questo link. Ecco di seguito presentazione e indice streaming per rivedere ogni puntata.

Prima stagione

Episodio 1 – Priscilla Nembro

Episodio 2 – Alessia Minelli

Il re del bisturi -Dov’è

L’Istituto Neurotraumatologico Italiano in cui opera il professor Basoccu si trova in Via di Sant’Anna, 46, 00046 Grottaferrata (Roma) – Telefono +3906942851. Ecco la mappa per arrivarci.

Il re del bisturi – Giulio Basoccu

Il Professor Giulio Basoccu è uno dei massimi luminari italiani nel campo della chirurgia estetica. Laureato nel 1993, è Responsabile della Divisione di Chirurgia Plastica Estetica e Ricostruttiva presso l’Istituto Neurotraumatologico Italiano di Grottaferrata, dove opera. È definito “Il Chirurgo dei Vip” e lo abbiamo già visto in tv in altri format come Plastik – Ultrabellezza (2011), Il Mondo di Giulio (2014), e Sos Chirurgia 2 (2019).

Il re del bisturi – Casting e come partecipare

Il 19 marzo 2020 è apparso il seguente annuncio per il casting (chiuso poi il 30 aprile 2020): Il Professor Giulio Basoccu, uno dei più rinomati chirurghi romani, sarà il protagonista di questo format tutto italiano sulla chirurgia estetica. I casi trattati nel programma spazieranno dai più tradizionali interventi di chirurgia estetica ai casi più complessi dovuti a complicazioni derivanti da precedenti interventi, incidenti e altri fattori che hanno compromesso la qualità della vita.

Se hai tra i 18 e i 60 anni ed hai la necessità di sottoporti ad un intervento di chirurgia estetica, puoi partecipare ad un programma televisivo che andrà prossimamente in onda su una rete di prima fascia (DTV e SKY). Prevista retribuzione.