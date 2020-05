Half Ton Teen: Il ragazzo di 380 chili oggi su Real Time

Sulla scorta dei programmi sull’obesità in cui l’emittente è specializzata, questa sera Real Time propone il documentario Il ragazzo di 380 chili, una sorta di derivazione dal genere di Justin, il ragazzo di 310 kg.

Questa volta si narra la storia di Billy Robbins, considerato l’adolescente più grasso del mondo in lotta per far scendere il suo peso con obiettivo gli 82 kg, per poter lasciare la casa dei suoi genitori e vivere una vita indipendente.

Il programma è la traduzione italiana dell’originale americano “Half Ton Teen” che vede ancora una volta protagonista il Dottor Nowzaradan nel tentativo non solo di far perdere peso a Billy ma anche di sottrarlo all’influenza negativa della madre.

Half Ton Teen

Il giorno 5 gennaio 2019 viene mandato in onda uno speciale con il titolo originale Half Ton Teen che altro non dovrebbe essere che lo stesso programma. L’inizio è previsto per le 21,30 e terminerà alle 0,30. Il programma sarà poi replicato sabato 23 febbraio alle ore 21,25 sempre su Real Time.

Billy Robbins oggi

Che fine ha fatto Billy Robbins oggi? Non ci sono più notizie dal 2013, mentre l’operazione che ha subito è del 2012. Esiste una pagina Facebook a suo nome con aggiornamenti, ma non è chiaro se sia fake o reale. Si è diffusa anche una voce sulla sua partecipazione al nuovo show del Dr. Nowzaradan nel 2018 ma anche questa sembra sia fasulla.

Aggiornamento maggio 2020: secondo quanto scritto da fonte che si definisce “amico di Billy dal 2015”, in un’intervista esclusiva al sito il protagonista avrebbe detto di aver ripreso un po’ di peso dalla fine del programma senza però tornare allo stato iniziale. Di fatto sarebbe a dieta e in buona salute anche se sempre in lotta con la bilancia. Naturalmente non possiamo essere al 100% certi che la fonte sia attendibile.

Il ragazzo di 380 chili in tv

Potrete vedere Il ragazzo di 380 chili questa sera alle 21.20 su Real Time. Il programma comprende tre puntate ognuna di un’ora e termina verso le 0.10.