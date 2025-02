Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 15 febbraio 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Il ragazzo che diventerà re. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il ragazzo che diventerà re – Trama

Il ragazzo che diventerà re è un film fantasy del 2019 diretto da Joe Cornish. Il film segue le avventure di Alex, un ragazzo di 12 anni che vive in Inghilterra. Alex è un giovane orfano che non ha molta fiducia in se stesso, ma tutto cambia quando trova per caso la leggendaria spada Excalibur incastrata in una roccia. Estraendo la spada, Alex scopre di essere l’erede al trono del regno di Gormenghast, o meglio, scopre di essere destinato a diventare il nuovo Re Artù. Con l’aiuto dei suoi amici, si imbarca in una missione per sconfiggere la malvagia Morgana, che vuole distruggere il mondo. Il film mescola la mitologia arturiana con un’ambientazione moderna, insegnando ad Alex e ai suoi amici il valore dell’amicizia, del coraggio e della leadership.

Il ragazzo che diventerà re – Cast

Louis Ashbourne Serkis interpreta Alex, il protagonista che diventerà re.

Patrick Stewart dà vita a Merlino, il mago che guida Alex nel suo cammino.

Rebecca Ferguson è Morgana, la fata malvagia e antagonista principale.

Tom Taylor come Lance, uno degli amici di Alex.

Dean Chaumoo nei panni di Bedders, un altro amico di Alex.

Rhianna Dorris interpreta Kaye, la migliore amica di Alex.

Angus Imrie è un giovane Merlino, visto che il personaggio invecchia a ritroso nel tempo.

Denise Gough interpreta la madre adottiva di Alex, e ci sono anche altri attori nel cast come Noma Dumezweni, Nathan Stewart-Jarrett, e Mark Bonnar in vari ruoli di supporto.

