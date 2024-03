Il Provinciale 2024, terza puntata stasera, 2 marzo: il Tevere

Seguici su Whatsapp - Telegram

Dopo le prime tre puntate andate in onda tra settembre e ottobre 2023, torna da sabato 17 febbraio 2024 e per cinque appuntamenti Il Provinciale – Il racconto dei racconti, il programma di Rai 3 condotto da Federico Quaranta che ci fa viaggiare per l’Italia alla scoperta di territori e storie.

Storie che hanno costruito l’immaginario di tutti, che hanno determinato il carattere del Paese, la sua sensibilità. Storie nate in provincia e poi diventate patrimonio e memoria collettive. Ad accompagnare Federico Quaranta in questa esperienza ci sarà Angela Rafanelli che, parallelamente, compirà un viaggio nella contemporaneità cercando di scoprire quali siano i risvolti attuali di quelle tradizioni che hanno radici profonde.

Il Provinciale – Il racconto dei racconti è un programma scritto da Andrea Caterini e da Sara Bonetti, Francesco Lucibello, Domenico Nucera, Federico Quaranta e Yari Selvetella. Casting di Mara D’Onofrio. A cura di Georgia Parmegiani. Capo Progetto Ivano Servi. Regia di Andrea Rovetta, Daniele Carminati, Gianmarco Mori, Paolo Alati e Ciro D’Aniello.

Il Provinciale, puntata stasera 2 marzo 2024

Il Tevere è un fiume che nasce in provincia, sull’Appennino tosco-romagnolo, e resta provinciale fino alla foce, nelle acque del Tirreno, nonostante attraversi la Capitale d’Italia. È quello che Federico Quaranta, in compagnia di Angela Rafanelli, racconterà nel corso del suo viaggio lungo il “fiume sacro ai destini di Roma”.

Le sue sponde sono infatti popolate di donne, uomini e storie che parlano di un territorio ancora saldamente legato alla tradizione e alle sue origini popolari, nonostante il passato leggendario che il fiume evoca. A dimostrarlo sono i tanti incontri che Federico farà durante il suo itinerario. Dagli “uncinatori” di Pretola, che ancora praticano la raccolta del legname trasportato dalla corrente con le piene, a un avventuroso equipaggio di pensionati di Marsciano, che si prepara alla discesa via acqua a bordo di un mezzo anfibio costruito con pezzi di risulta.

Dai “fiumaroli” dei circoli canottieri, ultimi testimoni di un recente passato, agli esperti di varie discipline che aiuteranno a comprendere lo stato attuale del fiume. Un cammino attraverso quattro regioni fino ad arrivare a Roma, dove Angela raccoglierà le storie di chi ancora oggi vive legato, per scelta o necessità, alle sorti del biondo Tevere. Arrivati alla foce, il viaggio termina all’idroscalo di Ostia, ultima delle borgate romane e “luogo febbricitante di attualità”, come lo definì Pier Paolo Pasolini.

Un racconto a più voci arricchito da materiali di repertorio e con i contributi di ospiti che illustrano il rapporto non sempre facile tra il Tevere e la città, due mondi ormai costretti a non parlarsi più per via degli alti muraglioni di fine Ottocento, che hanno risolto il problema degli straripamenti ma allo stesso tempo hanno privato i romani del loro fiume.

Tra gli ospiti di puntata: il geologo Mario Tozzi, il professor Umberto Broccoli, Carlotta Proietti con un ricordo del padre Gigi, l‘attore Ninetto Davoli, protagonista di numerosi film di Pasolini ed il biologo Francesco Petretti.