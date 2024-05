Il principe cerca figlio, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 22 maggio 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Il principe cerca figlio, sequel del celebre film del 1988 “Il principe cerca moglie”. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Il principe cerca figlio – Trama

Akeem, divenuto re di Zamunda, scopre di avere un figlio illegittimo in America, Lavelle. Per onorare le tradizioni e assicurare un erede maschio al trono, si reca a New York con il suo fidato Semmi per ritrovare il ragazzo e convincerlo a seguirlo in Africa.

Tuttavia, l’impresa si rivela più ardua del previsto. Lavelle, cresciuto da solo dalla madre nel Queens, è un giovane ribelle con un carattere diametralmente opposto a quello del padre. Tra culture diverse e contrasti generazionali, Akeem dovrà escogitare un piano per conquistare la fiducia del figlio e prepararlo al suo futuro ruolo da re.

Il principe cerca figlio – Cast

Il cast principale include:

Eddie Murphy: Akeem Joffer, principe di Zamunda e poi re

Arsenio Hall: Semmi, amico fidato di Akeem

Jermaine Fowler: Lavelle Junson, figlio illegittimo di Akeem

Leslie Jones: Mary J. Blige, madre di Lavelle

KiKi Layne: Meeka Joffer, figlia maggiore di Akeem

Shari Headley: Lisa McDowell, regina di Zamunda

James Earl Jones: re Jaffe Joffer, padre di Akeem

Paul Bates: General Izzi

Tracy Morgan: Rex

Teyana Taylor: Noami

Bel Powley: Tish