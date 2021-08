Il prezzo della vendetta, film-tv: trama, finale e trailer

Il 21 agosto 2021, alle 21:20, su Raidue va in onda il film-tv Il prezzo della vendetta, co-produzione tedesca tra i canali tv Zdf ed Arte, andata in onda nel 2018 ed ora in Italia in prima tv. Il film-tv, il cui titolo originale è “Rufmord”, racconta un caso di calunnia.

La trama de Il prezzo della vendetta

Luisa Jobst (Rosalie Thomass) è un’insegnante molto apprezzata di Kails, nota per il suo senso della giustizia e ben voluta anche dagli alunni. Georg Bär (Johann von Bülow), invece, è un ricco imprenditore della zona, che ha effettuato anche delle donazioni a favore della scuola, e padre di Paul (Nico Marischka), uno degli alunni di Luisa.

Quando Georg, dopo averle fatto alcuni apprezzamenti, chiede a Luisa di alzare i voti del figlio, la donna si rifiuta. Poco dopo, su internet inizia a circolare una foto della donna nuda. Per Luisa è l’inizio di un incubo: non solo gli amici, come Finn (Shenja Lacher), si allontanano da lei, ma anche i colleghi iniziano a fidarsi sempre di meno, riceve telefonate da maniaci ed i genitori degli alunni ne chiedono l’allontanamento.

La situazione si fa complicata quando Luisa scompare nel nulla: nel suo appartamento la Polizia trova un preservativo usato, un coltello sporco di sangue ed una scia di sangue. Elementi che fanno pensare che l’insegnante sia stata uccisa e che il suo corpo sia stato spostato altrove.

Il finale de Il prezzo della vendetta

-Attenzione: spoiler-

In realtà, ad orchestrare tutto è stata la stessa Luisa che, dopo aver notato che la Polizia non stava arrivando a nessuna conclusione, ha iniziato ad indagare da sola. Ha così scoperto che a diffondere quella foto era stato Georg. Decide così di vendicarsi: si fa trovare da lui per terra in strada e si fa riaccompagnare a casa.

Lo seduce fino a farci l’amore, in modo da avere una prova della sua presenza tramite il preservativo usato. Poi, si ferisce e crea la scia di sangue, e quindi scappa. In questo modo Georg viene accusato di omicidio, cosa che gli rovina la carriera e che spinge sua moglie Marianne (Ulrike C. Tscharre) a cacciarlo di casa. Ma Luisa è ancora viva, come dimostra la telefonata che le fa Georg, a cui lei riaggancia subito.

Il cast de Il prezzo della vendetta

Ecco il cast de Il prezzo della vendetta:

Rosalie Thomass: Luisa Jobst

Johann von Bülow: Georg Bär

Nico Marischka: Paul Bär

Shenja Lacher: Finn

Ulrike C. Tscharre: Marianne

Lilly Forgách: Martina Lechner

Verena Altenberger: Commissario Baumann

Il prezzo della vendetta, streaming

E’ possibile vedere Il prezzo della vendetta in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “Guida Tv/Replay”.

