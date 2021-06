Il Pranzo è Servito, chi è il maggiordomo?

Non ci sarà solo un conduttore ed una valletta: ne Il Pranzo è Servito 2021, revival dello storico quiz andato in onda dal 1982 al 1993 prima su Canale 5 e poi su Rete 4 (a condurlo Corrado, Claudio Lippi e Davide Mengacci), insieme a Flavio Insinna ed a Ginevra Pisani ci sarà anche il maggiordomo.

Se nelle edizioni passate questa figura (entrata in scena nella quinta edizione) era interpretata da Vittorio Marsiglia, nell’edizione in onda su Raiuno a dargli volto sarà Maurizio Lastrico. Attore genovese 42enne, Lastrico si è fatto conoscere al pubblico prima come comico e poi come attore di fiction.

Dopo essersi diplomato alla scuola del Teatro Stabile di Genova, ha iniziato a lavorare sia in teatro che in tv, comparendo, ad esempio, in Camera Cafè e Zelig. Quest’ultimo lo ha reso particolarmente popolare, tanto da poter allestire alcune tournee nazionali.

Oltre che a DiMartedì ed a Le Iene, Lastrico inizia anche a lavorare nelle fiction, comparendo nelle tre stagioni di Tutto può succedere, su Raiuno. La notorietà arriva però soprattutto con Don Matteo dove, da tre stagioni interpreta il Pm Marco Nardi, che ha un tira e molla sentimentale con il Capitano Olivieri (Maria Chiara Giannetta). Ha anche recitato ne Il Processo e Made in Italy, su Canale 5. Ora, la nuova avventura da “Maggiordono” ad Il Pranzo è Servito.