Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 9-13 novembre 2020

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 2 al 6 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 9 novembre 2020

21a puntata

Stefania (Grace Ambrose) ha avuto un ruolo cruciale nello scovare il ladro del Paradiso. La ragazza ha superato anche il suo periodo di prova ed è stata assunta come Venere. Umberto (Roberto Farnesi) non perde occasione di coinvolgere Federico (Alessandro Fella) nei suoi affari e se Adelaide (Vanessa Gravina) trova eccessivo l’interesse del cognato nei confronti del giovane Cattaneo, Luciano (Giorgio Lupano) si sente sempre più messo da parte nel suo ruolo di padre. Ma Federico è al centro anche delle attenzioni di Irene (Francesca Del Fa), che mette in atto il suo piano per avvicinarlo a Stefania.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 10 novembre 2020

22a puntata

Vittorio è molto preoccupato per la situazione in cui si è cacciato il nipote dopo il furto al Paradiso. Luciano mal sopporta la vicinanza di Umberto a suo figlio e decide di andare a Villa Guarnieri per affrontarlo, ma dal duro confronto con il banchiere esce furioso, sotto lo sguardo di Adelaide, che chiede spiegazioni al cognato; lui però le rivela solo una parte della verità. Stefania è in attesa del suo primo appuntamento con Federico. Irene e Dora (Mariavittoria Cozzella) si prendono cura del suo aspetto per renderla irresistibile ma, per un contrattempo del giovane Cattaneo, l’incontro salta.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 11 novembre 2020

23a puntata

Gabriella (Ilaria Rossi), Roberta (Federica De Benedettis) e Laura (Arianna Montefiori) sono sotto pressione: ciascuna ha un sogno da coronare ma devono lavorare sodo. E dovrà impegnarsi anche Pietro (Andrea Savorelli) che d’ora in poi, sotto la guida di Vittorio, oltre a frequentare il liceo, affiancherà Rocco (Giancarlo Commare) come magazziniere al Paradiso e risponderà direttamente ad Armando (Pietro Genuardi) del suo lavoro. Adelaide inizia ad avere sospetti sull’attaccamento di Umberto a Federico, che nel frattempo riceve un’offerta di lavoro da un nuovo cliente del Circolo. Intanto Gabriella, sempre più sovraccarica di impegni, finisce per litigare con Cosimo (Alessandro Cosentini) e inizia ad avere difficoltà con le consegne.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 12 novembre 2020

24a puntata

Gabriella riceve un mazzo di rose da Cosimo, che si scusa per il litigio del giorno prima. La stilista è sempre più richiesta tra le socie del Circolo, ma rischia di non rispettare l’impegno preso con Vittorio. E sempre dal Circolo arriva in caffetteria una nuova richiesta di catering per un evento di beneficenza. Pietro non riga dritto neanche sotto il comando del suo capo magazziniere ed è Rocco a rimetterci. Armando invita Agnese (Antonella Attili) ad andare al cinema a vedere il film “La Notte”, di Michelangelo Antonioni e la donna, dopo molte esitazioni, accetta. Di ritorno dallo spettacolo, i due sembrano sul punto di lasciarsi andare ma qualcuno interrompe l’idillio.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 13 novembre 2020

25a puntata

Agnese e Armando sono felici di rivedersi dopo la serata trascorsa insieme, ma la donna teme che qualcuno l’abbia vista entrare al cinema. Adelaide è sempre più vicina a scoprire la verità sul legame tra Umberto e Federico. Intanto al Paradiso Vittorio viene a sapere che Pietro è uno scansafatiche. In caffetteria gli affari vanno a gonfie vele, ma una distrazione di Salvatore (Emanuel Caserio) e Marcello (Pietro Masotti) rischia di rovinare tutti i piani mandando in fumo il lavoro di Laura che, a quel punto, pretende che i suoi soci risolvano il problema.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.