Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 5-9 ottobre 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 5 al 9 ottobre 2020.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 5 ottobre 2020

156a puntata

Roberta (Federica De Benedittis) chiede a Gabriella (Ilaria Rossi) come mai ancora non si sia ancora lasciata andare con Cosimo (Alessandro Cosentini), che invece con lei si è sbilanciato molto. Nicoletta (Federica Girardello), tornata a Milano, va al Paradiso per salutare le amiche e rivede Riccardo (Enrico Oetiker), che poi si presenta a casa sua per riabbracciare la figlia Margherita. Marcello (Pietro Masotti) e Salvatore (Emanuel Caserio) hanno delle grane burocratiche con la questione dei permessi per aprire la caffetteria di sera e Armando (Pietro Genuardi) si offre di aiutarli.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 6 ottobre 2020

157a puntata

Gabriella confessa a Roberta di essere stata in procinto di baciare Cosimo. Riccardo riceve la telefonata di Umberto (Roberto Farnesi) che tornerà presto con Adelaide (Vanessa Gravina) dall’America e informa anche Marta e Vittorio, che nel frattempo sta preparando una sorpresa per la moglie. Flavia Brancia (Magdalena Grochowska) arriva a Milano in vista del matrimonio di Ludovica (Giulia Arena) e si presenta a casa Cattaneo per intimare a Silvia (Marta icheldi) di tenere lontana la figlia dal suo futuro genero. Cosimo riesce a recuperare il suo rapporto con l’amico Riccardo, che lo perdona.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 7 ottobre 2020

158a puntata

Nicoletta confessa alla madre che non riesce a stare lontana dall’uomo che ama, pur sapendo che lui sta per sposare un’altra donna dalla quale aspetta un figlio. Dopo la rottura con Federico (Alessandro Fella), Roberta si avvicina molto a Marcello che, saputo dell’imminente esame all’università, la sprona a dare il meglio di sé e la ricopre di attenzioni. Anche Rocco (Gianmarco Commare) si trova a dover affrontare una prova importante: la licenza elementare; Armando e Irene (Francesca Del Fa) lo aiutano a ripassare. Agnese (Antonella Attili) scopre l’anello di fidanzamento che Cosimo ha regalato a Gabriella e ne parla con Salvatore. Ludovica confessa la sua finta gravidanza alla madre che, pur mostrandosi in totale disaccordo con la mossa della figlia, promette di starle accanto.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 8 ottobre 2020

159a puntata

Salvatore, dopo aver avuto conferma dalla madre che Gabriella e Cosimo si sono fidanzati, si presenta a sorpresa dalla ragazza e, nonostante la tristezza che li avvolge, i due riescono ad avere un sereno e affettuoso chiarimento. Umberto e Adelaide sono tornati dall’America più che mai uniti anche se la Contessa appare molto provata. Roberta ha superato brillantemente il suo esame all’università e Rocco ha conseguito la licenza elementare. Ma è il giorno del matrimonio di Riccardo e Ludovica: tutto sembra procedere, quando Riccardo si accorge di un passo falso della futura sposa e smaschera il suo inganno. Ora è finalmente libero di viversi l’amore con Nicoletta.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 9 ottobre 2020

160a puntata

Riccardo e Nicoletta non potranno vivere insieme fino all’annullamento del matrimonio di lei alla Sacra Rota. Salvo e Marcello non hanno ottenuto i permessi dal Comune per aprire la caffetteria di sera, ma Laura (Arianna Montefiori) ha una soluzione che fa per loro: il gelato da asporto, che si rivela un enorme successo. Luciano (Giorgio Lupano) ha un chiarimento col figlio, che però gli chiede di rinunciare a Clelia in nome della promessa fatta alla sua famiglia. Riccardo e Nicoletta, invece, non vogliono rinunciare al loro amore: non avendo avuto l’annullamento del matrimonio di lei come speravano, decidono di trasferirsi a Parigi con la piccola Margherita e lasciano una toccante lettera ai propri genitori.

