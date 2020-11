Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 30 novembre-4 dicembre 2020

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 30 novembre al 4 dicembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 30 novembre 2020

36a puntata

Roberta (Federica De Benedittis) parla a Gabriella (Ilaria Rossi) dei suoi progetti futuri, compreso quello di sposarsi. Federico (Alessandro Fella) è andato via di casa e i Guarnieri vengono a sapere che il ragazzo ha scoperto chi è il suo vero padre: Umberto (Roberto Farnesi) ed Adelaide (Vanessa Gravina) reagiscono in modo diverso alla notizia. Lo stesso Luciano (Giorgio Lupano) si confida con Vittorio che offre il suo aiuto al ragioniere, promettendogli che proverà a parlare al ragazzo. Intanto come ogni anno il 7 dicembre cade la festa di Sant’Ambrogio ed Armando (Pietro Genuardi) dà qualche spunto a Vittorio per organizzare un evento al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 1° dicembre 2020

37a puntata

Armando è insospettito dal nervosismo di Marcello (Pietro Masotti), che non riesce a liberarsi dal pensiero ossessivo del Mantovano. Grazi e all’intermediazione di Vittorio, Luciano riesce a chiarirsi con Federico, che però ancora non ce la fa ad affrontare la madre. Al Paradiso, per l’evento in onore di Sant’Ambrogio, patrono di Milano e protettore delle api e dell’apicoltura, Pietro (Andrea Savorelli) e Rocco (Giancarlo Commare) sono incaricati di costruire un’urna a forma di arnia, mentre a Laura (Arianna Montefiori) è affidato il compito di realizzare delle caramelle al miele.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 2 dicembre 2020

38a puntata

Roberta continua a fare grandi progetti per il futuro, senza sospettare che Marcello è nei guai. Al Paradiso, l’urna/arnia ispirata all’operosità delle api, costruita da Rocco e Pietro per l’evento di Sant’Ambrogio, non convince né le Veneri né Vittorio che, però, suggerisce ai ragazzi una soluzione alternativa. Armando si scontra con il Mantovano per proteggere Marcello, ma ne esce con le ossa rotte e la bicicletta sfasciata. Decide così di dare i suoi risparmi al ragazzo perché possa estinguere al più presto il suo debito con il malvivente che lo ricatta.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 3 dicembre 2020

39a puntata

Beatrice (Caterina Bertone) continua a mentire al figlio circa il suo lavoro. Silvia (Marta Richeldi) consegna a Stefania (Grace Ambrose) una lettera da recapitare a suo figlio, ma lui non ha intenzione di leggerla. Allontanati entrambi da Federico, Silvia ed Umberto si parlano come mai prima d’ora. Salvatore (Emanuel Caserio) e Laura iniziano a cercare un sostituto di Marcello, ma hanno idee diverse a riguardo. Al Paradiso Vittorio spiega al le Veneri il meccanismo del questionario con le domande da porre alle clienti sull’operosità giornaliera di ciascuna. Chi dimostrerà di occuparsi dei lavori di casa con più impegno rispetto alle altre diventerà “Regina per un giorno”.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 4 dicembre 2020

40a puntata

Silvia è angosciata per la situazione che si è venuta a creare con Federico e riceve il sostegno di Ernesta (Pia Engleberth) e Stefania. Marcello confessa a Salvo e ad Armando di non sentirsi tranquillo da quando il Mantovano si è rifatto vivo e nel frattempo Roberta è vittima di un incidente che non sembra affatto casuale. Federico torna a casa, ma solo per fare le valigie e trasferirsi nel nuovo appartamento di Luciano. Intanto si lavora al progetto grafico che animerà la vetrina del Paradiso per la festa di Sant’Ambrogio, mentre Maria (Chiara Russo) decide di far partecipare anche Agnese (Antonella Attili) al concorso “Regina per un giorno” all’insaputa della donna.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.