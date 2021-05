Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 3 al 7 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 3 maggio 2021

141a puntata

Vittorio è furioso dopo aver visto il bacio tra Dante (Luca Bastianello) e Marta che, ignara di essere stata sorpresa in flagrante, non si spiega lo strano comportamento del marito. Maria (Chiara Russo), dopo aver saputo del bacio tra Rocco (Giancarlo Commare) e Irene (Francesca Del Fa), medita la rivincita e non rivolge la parola all’amica, che non ne capisce il motivo. Giuseppe (Nicola Rignanese), grazie al doppio lavoro in caffetteria, sembra aver riconquistato la fiducia di Salvo (Emanuel Caserio), mentre Gabriella (Ilaria Rossi) sembra essersi riconciliata con Cosimo (Alessandro Cosentini).

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 4 maggio 2021

142a puntata

Marcello (Pietro Masotti) sente che il suo destino appare sempre più minaccioso, ma per il momento non vuole comunicare a Ludovica (Giulia Arena) la sua situazione. Finalmente Maria si decide ad affrontare Irene, mentre Rocco chiede alla Cipriani consigli su come riconquistare la bella siciliana.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 5 maggio 2021

143a puntata

Marcello medita una soluzione drastica per sfuggire alla giustizia e Armando (Pietro Genuardi) sembra appoggiarlo. Umberto (Roberto Farnesi) sprona Vittorio a fare un ultimo tentativo per salvare il suo matrimonio approfittando del filmato richiesto dalla Sterling e lui decide di collaborare con Marta e Dante per il bene del Paradiso, ma detta le sue regole.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 6 maggio 2021

144a puntata

Maria confessa ad Anna (Francesca Carrain) i suoi timori in merito alla situazione con Rocco. Cosimo si incontra con Thomas Gallo, l’investigatore italo-americano da lui assoldato per avere le prove che potrebbero inchiodare Umberto; nel frattempo Dante gioca sporco e ribalta la situazione in favore di Guarnieri.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 7 maggio 2021

145a puntata

Marcello è ormai ricercato dai carabinieri ed è sempre più deciso a lasciare Milano per sfuggire al suo triste destino. Gabriella e Cosimo sembrano arrivati a un punto di rottura definitivo, mentre l’ombra di Ravasi (Roberto Alpi) continua a offuscare l’atmosfera di Villa Guarnieri. Rocco sfoga la sua frustrazione amorosa con Irene che, vedendolo così scoraggiato, ha un’idea per aiutarlo a riconquistare Maria. Al Paradiso, intanto, Marta e Vittorio ritrovano magicamente una certa sintonia professionale e, complici i vecchi ricordi, si riavvicinano.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.