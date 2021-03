Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 29 marzo-2 aprile 2021

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 29 marzo al 2 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 29 marzo 2021

116a puntata

Giuseppe (Nicola Rignanese) parla ad Agnese (Antonella Attili) dei suoi propositi di entrare in un affare molto redditizio e chiede un prestito a Salvatore (Emanuel Caserio), ma non gli dice di cosa si tratta veramente. Dopo il lancio della nuova collezione Paradiso il nome di Gabriella (Ilaria Rossi) balza agli onori della cronaca e la stilista insiste affinché venga riconosciuto il giusto merito anche alle sue collaboratrici più strette e che venga fatta un’intervista a Maria (Chiara Russo). Vittorio è sempre più legato ai suoi nipoti e continua a ignorare quanto è successo tra la moglie e Romagnoli (Luca Bastianello).

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 30 marzo 2021

117a puntata

Maria è emozionata per l’intervista che la attende al Paradiso e le amiche vogliono aiutarla a migliorare il proprio aspetto, tranne una. Salvatore è sempre più ai ferri corti col padre e Agnese riflette col figlio se sia il caso di dare fiducia a Giuseppe in merito al prestito. La piccola Serena (Giulia Patrignani) dedica un tema sulla figura paterna, assegnato dalla maestra, a suo zio Vittorio e Beatrice (Caterina Bertone) si commuove davanti al loro legame.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 31 marzo 2021

118a puntata

Salvo, turbato per via delle continue discussioni in famiglia, chiede consiglio al suo socio e ad Armando (Pietro Genuardi), con il quale, in merito alle tensioni tra il marito e il figlio, si confida anche Agnese, mentre Sofia (Giulia Chiaromonte) ha un duro confronto con Giuseppe. Marcello (Pietro Masotti) e Ludovica (Giulia Arena) sono sempre più intimi all’insaputa di Federico (Alessandro Fella) che invece cerca la compagnia della bella Brancia. Maria comunica alle Veneri la data fissata per l’intervista al Paradiso. Nel frattempo, su richiesta di Adelaide (Vanessa Gravina), Umberto (Roberto Farnesi) indaga sul passato di Dante e scopre qualcosa che potrebbe metterli in guardia.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 1° aprile 2021

119a puntata

Maria è molto emozionata per l’intervista pomeridiana al Paradiso, ma Federico cerca di prepararla all’incontro con la giornalista e le Veneri la aiutano a scegliere l’abito giusto. Fiorenza (Greta Oldoni) tiene ancora sotto scacco Adelaide che, esasperata, decide di non assecondarla, pur rischiando che la verità tra Marta e Dante venga a galla e umili la sua famiglia. Sofia si sfoga con Marcello riguardo alla lite con Giuseppe e lascia il laboratorio di pasticceria, mentre Ludovica, per dimostrare quanto tiene al giovane Barbieri, fa un gesto del tutto inaspettato.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 2 aprile 2021

120a puntata

Salvatore e Marcello si rendono conto che senza Sofia sono persi. Gabriella entra in possesso della lettera nella quale Arturo Bergamini (Riccardo Diana), prima di morire, esprime i suoi sospetti nei confronti di Umberto Guarnieri, ma è indecisa se darla a Cosimo (Alessandro Cosentini). Marcello racconta a Ludovica che sarà convocato in questura: il Mantovano (Mariano Riccio) lo ha accusato di aver lavorato per lui come spallone. Fiorenza, per ripicca verso Adelaide, mette una pulce nell’orecchio di Vittorio riguardo al rapporto tra Marta e Dante. Conti affronta il suo rivale, ma l’incontro non finisce affatto bene; decide così di partire per Parigi. La sera Beatrice riceve una telefonata inquietante.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.