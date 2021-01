Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 25 al 29 gennaio 2021. La 70esima puntata è stata recuperata venerdì, subito dopo la 69esima, da momento che lunedì scorso Raiuno ha dedicato il pomeriggio alle Comunicazioni del Presidente del Consiglio.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 25 gennaio 2021

71a puntata

Gabriella (Ilaria Rossi), in preda ai sensi di colpa per il bacio dato a Salvatore (Emanuel Caserio), cerca di stare vicino a Cosimo (Alessandro Bergamini). Il giovane, rimasto senza il padre, deve prendere in mano gli affari di famiglia e portare a conclusione l’accordo con Umberto che Arturo (Riccardo Diana) non ha fatto in tempo a firmare. In atelier, Beatrice (Caterina Bertone) assiste a una scena poco piacevole tra Agnese (Antonella Attili) e Giuseppe (Nicola Rignanese) e capisce che la donna è succube del marito. Irene (Francesca Del Fa) dà un appuntamento serale a Rocco (Giancarlo Commare) in magazzino, ma il ragazzo si dimentica di andarci.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 26 gennaio 2021

72a puntata

Qualcuno spia Clelia (Enrica Pintore) e Luciano (Giorgio Lupano) dopo che hanno scoperto di aspettare un figlio. Federico (Alessandro Fella) si reca dalla madre per riappacificarsi, motivo per cui Silvia (Marta Richeldi), poi, ringrazia Luciano. Ma Silvia poco dopo assiste ad un malore di Clelia. Gabriella rivela a Laura (Arianna Montefiori) il bacio che ha dato a Salvatore la sera della morte del padre di Cosimo.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 27 gennaio 2021

73a puntata

Irene nega a Rocco che aveva organizzato una serata speciale, ma il ragazzo ha capito tutto. Beatrice spiega a Vittorio il suo piano per far tornare al lavoro Agnese, mentre Clelia ha paura della reazione di Silvia alla sua gravidanza. Vittorio vuole offrire un lavoro a Giuseppe, ma la sua reazione non è delle migliori.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 28 gennaio 2021

74a puntata

Gabriella e Cosimo pensano di rendere pubblica la data delle nozze, mentre Umberto (Roberto Farnesi) approfitta della morte del padre del giovane per metterlo con le spalle al muro. Agnese, intanto, affronta Giuseppe -che ha accettato un lavoro come portiere di notte- e gli dice che tornerà a lavorare al Paradiso delle Signore. Beatrice è sempre più utile a Vittorio, mentre Luciano e Clelia annunciano a Carletto (Dylan Interlenghi) che avrà un fratellino.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 29 gennaio 2021

75a puntata

Federico, scoperto dell’atteggiamento del padre verso Cosimo, prova a favorire quest’ultimo con un comportamento che lascia di stucco soprattutto Adelaide. Grazie a questo intervento, Cosimo può pensare nuovamente alle nozze con Gabriella, cosa che spegne ogni speranza in Salvatore. Intanto le voci su Clelia continuano a diffondersi e zia Ernesta (Pia Engleberth) consiglia quindi a Silvia di difendere la sua reputazione: a farne le spese, però, sarà Carletto. Vittorio fa una sorpresa a Beatrice: i due sono sempre più vicini.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.