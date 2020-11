Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 23-27 novembre 2020

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 23 al 27 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 23 novembre 2020

31a puntata

Stefania (Grace Ambrose), infatuata del giovane Cattaneo, è sempre più desiderosa di conoscere il suo mondo. Vittorio apprende da Pietro (Andrea Savorelli) che Beatrice (Caterina Bertone) ha trovato lavoro a Milano. Roberta comunica alle Veneri che non partirà, ma non sa che Marcello ha un’idea per convincere la fidanzata a non rinunciare al suo futuro. Intanto al Paradiso si pianifica l’evento “Ciclismo” con la Yermolayeva, e Gabriella (Ilaria Rossi), grazie anche all’aiuto di Cosimo (Alessandro Cosentini) ed Agnese (Antonella Attili) riesce a realizzare in pochissimo tempo una “mise” per donne in bicicletta.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 24 novembre 2020

32a puntata

Dopo l’umiliazione subita da Adelaide (Vanessa Gravina), Silvia (Marta Richeldi), sempre più sotto pressione, decide di affrontarla ed ha un durissimo scontro con la Contessa. Luciano (Giorgio Lupano) finalmente prende possesso del suo nuovo appartamento e ora può pensare a costruire un futuro con Clelia (Enrica Pintore). Il Paradiso intanto è in fermento per la preparazione del set in vista dell’evento con la Yermolayeva, la ciclista ingegnera russa e Vittorio, in assenza di Marta, rientra nel suo ruolo di fotografo pubblicitario, suscitando l’ammirazione del nipote Pietro.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 25 novembre 2020

33a puntata

Marcello (Pietro Masotti) confessa ad Armando (Pietro Genuardi) che Salvatore (Emanuel Caserio) ha preso malissimo l’ipotesi di un suo trasferimento a Bologna per seguire Roberta (Federica De Benedittis). Al Paradiso Irene (Francesca Del Fa), dopo aver sottratto in sartoria dei pantaloni approfittando dell’assenza di Agnese e Gabriella, convince le Veneri a indossarli e a Vittorio viene un’idea per l’evento di sabato. Dopo l’ultimo scontro tra Adelaide e Silvia, Umberto (Roberto Farnesi) e Luciano trovano un accordo, loro malgrado, per smussare i toni tra le due donne e così le famiglie Guarnieri e Cattaneo stringono un definitivo patto di segretezza sulla vicenda che riguarda Federico (Alessandro Fella).

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 26 novembre 2020

34a puntata

Marcello, nonostante il dispiacere per la situazione che si è creata tra lui e Salvatore, non rinuncia al suo progetto di partire e spera che con il tempo l’amico capirà la sua scelta. Al Paradiso si prepara l’evento con la ciclista Yermolayeva e Vittorio coinvolge anche il campione Gaiardoni, l’idolo di Armando. Intanto Maria (Chiara Russo) racconta in Atelier con entusiasmo della sua prima prova in bicicletta, con Rocco a fare da istruttore e, volendo salire di nuovo in sella chiede di poter indossare un paio dei pantaloni a cui stanno lavorando Agnese e la stilista.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 27 novembre 2020

35a puntata

Laura (Arianna Montefiori) e Gabriella si adoperano per far riappacificare Salvatore e Marcello. Silvia e la zia Ernesta (Pia Engleberth) capiscono che per scoprire cosa sa davvero Stefania su Federico, devono leggere il suo diario e mettono in atto un piano che, però, fallisce. Vittorio e i suoi collaboratori sono al culmine dell’entusiasmo per il titolo di giornale che annuncia l’evento del Paradiso dove moda e ciclismo si incontreranno nel fine settimana. Finalmente Salvatore e Marcello hanno un chiarimento e si abbracciano, ma nella vita del giovane Barbieri riaffiora un problema dal passato: il Mantovano è uscito di prigione e torna a chiedere il pagamento di un debito pregresso.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.