Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 22 al 26 febbraio 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 22 febbraio 2021

91a puntata

Vittorio teme che Umberto (Roberto Farnesi) voglia rivelare a Marta tutto su Federico (Alessandro Fella). Cosimo (Alessandro Cosentini) e Gabriella (Ilaria Rossi) tornano dal viaggio di nozze e si stabiliscono a villa Bergamini. Dora (Mariavittoia Cozzella) non si sente all’altezza del suo compito di capocommessa e Vittorio inizia a cercarne un’altra. Maria (Chiara Puglisi) deve lasciare la casa in cui vive ed è in cerca di una nuova sistemazione, altrimenti dovrà tornare in Sicilia. Ludovica (Giulia Arena) confida a Marcello (Pietro Masotti) di aver ricevuto un altro avvertimento dal Mantovano (Mariano Riccio), mentre pensava di essersene liberata.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 23 febbraio 2021

92a puntata

Agnese (Antonella Attili) comunica in famiglia che ha intenzione di chiedere aiuto a Don Saverio (Andrea Lolli) per cercare una nuova sistemazione per Maria. Umberto è sempre più intenzionato a raccontare a Marta la verità su Federico e Adelaide (Vanessa Gravina) ha una soluzione che può rassicurare tutti; la giovane, però, inizia a percepire qualcosa di sospetto. Al Paradiso, intanto, Dora cede l’incarico di capocommessa a Irene (Francesca Del Fa). Maria rischia di tornare a Partanna, ma Giuseppe (Nicola Rignanese), che la vuole maritare a Rocco (Giancarlo Commare), trova una soluzione inaspettata.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 24 febbraio 2021

93a puntata

Marta chiede spiegazioni a Vittorio sullo strano atteggiamento che ha notato in Federico. Grazie a Giuseppe, Maria resta a Milano e si trasferisce a casa delle ragazze: Rocco ne è molto felice, Irene un po’ meno. Al Paradiso, Beatrice (Caterina Bertone= e Vittorio sono alle prese con le selezioni per la nuova capocommessa, mentre Pietro (Andrea Savorelli) capisce per chi batte il cuore di Stefania (Grace Ambrose). Il Mantovano torna alla carica con Marcello e Ludovica che si appoggiano sempre di più l’uno all’altra.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 25 febbraio 2021

94a puntata

Marta non riesce a perdonare Umberto che, avvilito per la reazione della figlia, si sfoga con Vittorio e Federico. Rocco ha un’idea per trovare lavoro a suo zio Giuseppe proprio in magazzino, ma Armando (Pietro Genuardi) non ne è entusiasta. Ispirata alla moda londinese, Gabriella ha intenzione di creare un abito molto originale e contro tendenza. Mentre Irene cerca consensi tra le colleghe come nuova capocommessa pro tempore, al Paradiso fa visita una signora misteriosa.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 26 febbraio 2021

95a puntata

Agnese è contraria all’eventualità che il marito chieda aiuto a Vittorio per un lavoro in magazzino, ma questo non fa che aumentare i sospetti di Giuseppe su Armando e Agnese, che decidono di stare ancora più attenti. L’abito di Gabriella in stile british è pronto, ma inizia a destare i primi scandali. Irene ha riorganizzato il Paradiso secondo un criterio tutto suo, creando scompiglio tra le Veneri, che sono disorientate a causa della nuova disposizione delle merci. Nel frattempo, la cliente misteriosa che il giorno prima ha fatto visita al Paradiso, è a colloquio con Vittorio per prendere il posto della nuova capocommessa: il suo nome è Gloria Moreau (Lara Komar).

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.