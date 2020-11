Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 2-6 novembre 2020

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 2 al 6 novembre 2020.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 2 novembre 2020

16a puntata

Prima di iniziare la loro intensa giornata, Laura (Arianna Montefiori), Gabriella (Ilaria Rossi) e Roberta (Federica De Benedittis) si confrontano sui loro progetti di lavoro e sull’amore. Stefania (Grace Ambrose) è al suo primo giorno di prova al Paradiso e appare molto emozionata. Irene (Francesca Del Fa) prende a cuore la giovane e si promette di aiutarla a conquistare Federico (Alessandro Fella). Silvia (Marta Richeldi) va in visita da Umberto (Roberto Farnesi) per ribadire che deve stare alla larga da suo figlio.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 3 novembre 2020

17a puntata

Gabriella e Roberta si confrontano sulle scelte complicate che hanno di fronte. Tra Don Saverio (Andrea Lolli) ed Armando (Pietro Genuardi) è scontro esilarante: entrambi vorrebbero che Rocco (Gianmarco Commare) partecipasse a una gara ciclistica per conto della rispettiva squadra. Al Paradiso viene organizzato il defilé privato per Fiorenza Gramini con gli abiti di Gabriella che Dora (Mariavittoria Cozzella) e Irene dovranno indossare: la carriera della ex Venere sembra andare a gonfie vele.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 4 novembre 2020

18a puntata

Vittorio porta il nipote Pietro (Andrea Savorelli) al Paradiso per fargli conoscere il suo mondo. Agnese (Antonella Attili) vorrebbe che Rocco partecipasse alla gara ciclistica con la squadra di Don Saverio anziché con quella di Armando e vedendolo indeciso, affida una missione speciale a Maria (Chiara Russo). E mentre Roberta è ancora incerta sulla decisione da prendere per il suo futuro, Gabriella riceve un’allettante proposta di lavoro, ma dovrà far combaciare tutti i suoi impegni. Vittorio cerca un confronto con Beatrice (Caterina Bertone) in merito al rientro di Pietro in collegio; la donna, però, ribadisce che le decisioni su suo figlio spettano a lei.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 5 novembre 2020

19a puntata

Agnese non perdona a Rocco di aver voltato le spalle a Don Saverio per schierarsi dalla parte di Armando, ma il ragazzo si infortuna durante l’allenamento con la bicicletta e non potrà più gareggiare. Gabriella chiede a Vittorio il permesso di disegnare abiti in esclusiva per la Gramini, ma la risposta non è quella che si aspetta. Intanto la nuova collezione va a ruba; Stefania fa la sua prima importante vendita e ha molte probabilità di essere assunta, ma una cliente torna al Paradiso dicendo di essere stata derubata.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 6 novembre 2020

20a puntata

Al Paradiso Luciano (Giorgio Lupano) si accorge di un ammanco in cassa e insieme a Clelia (Enrica Pintore) e Vittorio consultano le Veneri, incredule. Maria cerca di aprire il suo cuore a Rocco, ma sopraggiunge Irene e rovina l’atmosfera. Tra Agnese e Armando l’attrazione è sempre più forte, ma la donna non riesce ancora a lasciarsi andare. Intanto non si fa che parlare del furto e Stefania, dopo aver esitato a lungo anche per il timore di non essere assunta, si convince a parlare e rivela i suoi sospetti a Vittorio.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.