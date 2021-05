Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 17-21 maggio 2021

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 17 al 21 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 17 maggio 2021

151a puntata

L’idea di allestire una vetrina vivente, con una modella-manichino che veste la collezione mare attira molti passanti al Paradiso. Rocco (Giancarlo Commare), dopo aver vinto la gara grazie anche a un gesto altruistico di Nino (Luca Grispini), viene avvicinato dal direttore sportivo di una importante squadra di ciclismo professionista. Agnese (Antonella Attili) nota la vicinanza fra Armando (Pietro Genuardi) e Gloria (Lara Komar) ed è sempre più gelosa del loro rapporto, ma è tutto un equivoco. Intanto Ludovica (Giulia Arena) confessa a Salvo (Emanuel Caserio) e Armando l’iniziativa intrapresa per far uscire Marcello (Pietro Masotti) dal carcere.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 18 maggio 2021

152a puntata

Giuseppe (Nicola Rignanese) cerca di spegnere gli entusiasmi sportivi di Rocco che, però, non si fa scoraggiare e informa prima Maria (Chiara Russo) della proposta ricevuta dal direttore sportivo e poi Armando che lo ha sempre incoraggiato. Fiorenza (Greta Oldoni) inizia a sospettare dei continui incontri tra l’avvocato Finzi (Fabio Mascagni) e Ludovica, che è pronta a testimoniare per salvare Marcello dal carcere. Gabriella (Ilaria Rossi) ha molti dubbi sul suo trasferimento a Parigi e si sente a disagio dinanzi a Vittorio che le prospetta impegni futuri al Paradiso.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 19 maggio 2021

153a puntata

Marta confessa a Umberto e ad Adelaide (Vanessa Gravina) il disagio di parlare al marito della proposta di lavoro da parte della Sterling. Rocco riceve un piccolo premio in denaro per la gara ciclistica disputata e vinta e vorrebbe comprare un anello di fidanzamento per Maria, ma non sa a chi rivolgersi. Cosimo (Alessandro Cosentni) sonda il terreno con la madre in merito al suo desiderio di trasferirsi a Parigi con Gabriella e di portare con sé anche lei.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 20 maggio 2021

154a puntata

Umberto e Adelaide sono preoccupati per il futuro di Marta e non sanno più cosa fare per aiutarla. Nulla sembra ostacolare l’amore di Maria e Rocco che intanto viene convocato dal direttore sportivo per un allenamento con la squadra ciclistica che parteciperà al Giro d’Italia. Ludovica, dopo aver ricevuto una comunicazione dall’avvocato, lascia il Circolo seguita di nascosto da Fiorenza che scopre, così, tutta la verità sul suo rapporto con Marcello.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 21 maggio 2021

155a puntata

Marta appare scoraggiata riguardo al suo matrimonio e si confronta con Umberto. Rocco riceve una proposta che potrebbe cambiare il suo futuro. Maria invece, è preoccupata perché il padre vuole che torni in Sicilia dopo essersi sposata. Marcello, grazie a Ludovica, è uscito dal carcere mentre Fiorenza scopre che il ragazzo è stato in prigione e mette in atto il suo piano per prendersi una rivincita sulla Brancia. Al Paradiso Gloria risponde a una telefonata per Stefania (Grace Ambrose) che la turba.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.