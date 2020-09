Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 14-18 settembre 2020

Il Paradiso delle Signore 4 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 14 al 18 settembre 2020. La puntata del lunedì andrà in onda eccezionalmente alle 15:25, per permettere la messa in onda dello speciale Tutti a scuola.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 14 settembre 2020

141a puntata

Gabriella (Ilaria Rossi) è rimasta colpita dalla dichiarazione d’amore di Cosimo (Alessandro Cosentini) ma preferisce non dire nulla ad Angela (Alessia Debandi) e a Roberta (Federica De Benedittis), le sue amiche più strette. L’arrivo in casa Conti della neonata abbandonata nei pressi del Paradiso, ha portato una ventata di gioia, ma Umberto teme che sua figlia si affezioni troppo alla bimba illudendosi di poterla tenere con sé per sempre.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 15 settembre 2020

142a puntata

Riccardo (Enrico Oetiker) ripensa al suo mancato matrimonio con Nicoletta (Federica Girardello), guardando l’elegante abito che indossava quel giorno. I Conti si destreggiano nella loro nuova vita di genitori. Federico (Alessandro Fella) tenta un riavvicinamento con Roberta, ma lei lo tiene ancora sulla corda e Marcello (Pietro Masotti) fa intendere chiaramente al giovane Cattaneo l’intenzione di conquistare la Venere. Al Paradiso, Luciano (Giorgio Lupano) dà le consegne a Clelia (Enrica Pintore) prima di partire per Bari e la donna cerca un riavvicinamento emotivo. Marta e Vittorio, intanto, sono stati scelti come testimoni di nozze rispettivamente da Ludovica (Giulia Arena) e Riccardo.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 16 settembre 2020

143a puntata

Vittorio è in partenza per Torino, dove ci sarà l’inaugurazione di Expo 61, ma lascia a malincuore la moglie da sola con la bambina che è stata agitata tutta la notte; con lui andranno Riccardo, membro dei giovani imprenditori e, in quanto presidente del comitato lombardo, Umberto (Roberto Farnesi), che continua ad essere molto preoccupato per Adelaide (Vanessa Gravina). Cosimo non demorde con Gabriella, ma lei riesce a tenerlo garbatamente a distanza. Continuano le pene d’amore di Salvatore, sostenuto e consolato dalla nuova Venere Laura (Arianna Montefiori) e da Marcello, a sua volta determinato a non mollare con Roberta, convinto che lei cederà.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 17 settembre 2020

144a puntata

Angela ha trascorso la notte a casa Conti per non lasciare da sola Marta con la piccola Anna febbricitante. Vittorio, al rientro da Torino, ipotizza per la prima volta di adottare la bambina suscitando l’entusiasmo della moglie. Umberto riceve un plauso da parte di tutti i soci del Circolo dopo aver saputo del suo brillante intervento a latere, nell’ambito dell’inaugurazione dell’Expo, segno di una riacquistata stima dopo mesi difficili. Al Paradiso, Rocco (Giancarlo Commare) confida ad Armando di aver trascorso una piacevole serata con Maria.

Il Paradiso delle Signore 4, trama puntata 18 settembre 2020

145a puntata

Marta si sveglia dopo aver sognato di poter tenere con sé la piccola Anna per sempre e il pensiero che la madre vera possa tornare a riprendersela la rende triste. Umberto e Riccardo scoprono che Ravasi (Roberto Alpi) è già sposato con una donna americana, mentre Adelaide continua a non dare segni. Roberta decide di accettare i biglietti per l’Expo che Federico, grazie a Vittorio, ha procurato per entrambi e di chiarire la sua situazione sentimentale, ma dovrà allontanare Marcello definitivamente. Angela dà un consiglio agli Aliprandi per curare Matteo, affetto da crisi respiratorie, e loro le sono così riconoscenti da accettare di portarla in Australia e darle la possibilità di stare accanto al piccolo.

Il Paradiso delle Signore 4, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 4 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.