Il Paradiso delle Signore, anticipazioni puntate 10-14 maggio 2021

Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 10 al 14 maggio 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 10 maggio 2021

146a puntata

Vittorio ripensa al riavvicinamento tra lui e Marta, ma riaverla tra le braccia non è bastato a rimettere le cose come prima, mentre Marta prende una decisione definitiva nei confronti di Dante (Luca Bastianello). Cosimo (Alessandro Cosentini) vuole riparare ai suoi errori e chiede scusa a Salvatore (Emanuel Caserio) davanti a Gabriella (Ilaria Rossi), per come si è comportato al Circolo nei suoi confronti.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 11 maggio 2021

147a puntata

Agnese (Antonella Attili) intuisce, da alcune battute di Giuseppe (Nicola Rignanese), che Marcello (Pietro Masotti) ha problemi con la giustizia e costringe Armando (Pietro Genuardi) e Salvatore a confessare la verità sul ragazzo. Cosimo affronta Umberto (Roberto Farnesi) e gli chiede scusa per le accuse infondate, urlate da lui davanti a tutti, dimostrando a Gabriella il suo sforzo di volersi risollevare.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 12 maggio 2021

148a puntata

Marta confida a Federico (Alessandro Fella) che ha la speranza di salvare il suo matrimonio. Dora (Mariavittoria Cozzella), sempre cotta di Nino (Luca Grispini), scopre finalmente che è un seminarista e rimane profondamente delusa, mentre Rocco (Giancarlo Commare) e Maria (Chiara Russo) sono sempre più innamorati.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 13 maggio 2021

149a puntata

Ludovica (Giulia Arena) è decisa a fare qualsiasi tentativo per salvare Marcello da un destino che sembra segnato e intanto anche Armando va a fargli visita in carcere. Cosimo rivela a Gabriella la sua intenzione di lasciare Milano per ricominciare una nuova vita all’estero e di voler portare con sé tutta la famiglia. Tra Marta e Vittorio le cose sembrano andare meglio anche grazie ad un’intesa lavorativa ritrovata al Paradiso, ma i vecchi tempi sono ancora lontani.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 14 maggio 2021

150a puntata

Per Maria e Rocco è arrivato il momento di ufficializzare il loro fidanzamento anche giù in Sicilia e Giuseppe insiste perché il nipote chiami il padre della sua fidanzata. Gabriella parla a Salvo della possibilità di lasciare Milano insieme a Cosimo che, nel frattempo accoglie lo sfogo di Ludovica, decisa ad aiutare Marcello ad ogni costo. Stefania (Grace Ambrose) e Gloria (Lara Komar) sono sempre più vicine, tanto che la capocommessa riceve un invito a cena a casa delle ragazze, ma durante la proiezione del filmato per la campagna pubblicitaria americana del Paradiso, presa da un momento di sconforto, la donna si lascia andare con Armando raccontandogli parte della verità sulla sua vita.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.