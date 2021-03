Il Paradiso delle Signore 5 è una soap, in onda dal lunedì al venerdì, alle 15:55, su Raiuno. La fiction che per due stagioni è andata in onda in prima serata dal 2018 ha cambiato formato e racconta nuove storie con nuovi personaggi, che si affiancheranno ai due protagonisti Alessandro Tersigni (Vittorio Conti) e Marta Guarnieri (Gloria Radulescu).

Nel corso delle puntate, quindi, scopriremo chi popola il Paradiso delle Signore, i loro sogni, ma anche i nemici che tramano alle spalle dei protagonisti. Ecco le trame degli episodi dal 1° al 5 marzo 2021.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 1° marzo 2021

96a puntata

Gloria Moreau (Lara Komar) è la nuova capocommessa del Paradiso e si fa subito benvolere dalle Veneri. Vittorio, intanto, è indeciso s e inserire o meno l’abito “british” nella nuova collezione, ma Gabriella (Ilaria Rossi) è determinata a difendere il suo modello ad ogni costo. Rocco (Giancarlo Commare) e Maria (Mariagrazia Pompei) sono sempre più vicini per la soddisfazione di Giuseppe (Nicola Rignanese) che, nel frattempo, ottiene un contratto da lavoratore dipendente al magazzino e inizia ad avere i primi contrasti con Armando (Pietro Genuardi).

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 2 marzo 2021

97a puntata

Gabriella fa il suo ingresso al Paradiso nel suo abito “british” e incanta le Veneri. Il furbo Giuseppe sceglie di cambia re atteggiamento nei confronti di Agnese (Antonella Attili) e Armando facendo buon viso a cattivo gioco. Irene (Francesca Del Fa), mossa dalla gelosia, provoca Rocco dicendogli che lo stanno incastrando perché sposi Maria. Umberto (Roberto Farnesi) chiede scusa a Federico (Alessandro Fella) e Vittorio per aver complicato loro la vita e, rattristato per la freddezza di Marta, decide di scriverle una lettera.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 3 marzo 2021

98a puntata

Maria sceglie per una volta di cambiare look e spiazza sia Rocco che Irene. Il Mantovano (Mariano Riccio) tiene sotto scacco Ludovica (Giulia Arena) che cerca l’aiuto di Marcello. Vittorio decide di inserire il capo “british” nella collezione che verrà pubblicizzata con il nuovo slogan “Un passo avanti” ispirato all’emancipazione della donna. Anna (Francesca Carrain) festeggia la sua assunzione come Venere.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 4 marzo 2021

99a puntata

Grande entusiasmo di Vittorio alle prese con la nuova campagna pubblicitaria per promuovere l’abito “british” disegnato da Gabriella. Intanto al Paradiso si presenta zia Ernesta (Pia Engleberth) con il vestito ben stirato per Federico invitato a cena dai Bergamini e Gloria (Carlotta Proietti) si nasconde per non farsi vedere. Messo alle strette Marcello (Pietro Masotti) racconta ad Armando dei suoi problemi col Mantovano, sempre più ossessionato da Ludovica che è costretta a rifugiarsi a casa loro per sfuggire al delinquente.

Il Paradiso delle Signore, trama puntata 5 marzo 2021

100a puntata

Marcello offre a Ludovica la sua ospitalità con il benestare di Armando che, però, le chiede di non avvicinarsi troppo al ragazzo per non farlo soffrire. Agnese confessa di non aver dimenticato il capo magazziniere a Don Saverio (Andrea Lolli) che la incoraggia sulla strada del riavvicinamento a suo marito. Al Paradiso, il servizio fotografico per la promozione dell’abito “british” è un successo grazie anche ai suoi protagonisti speciali. Nel frattempo il Mantovano si introduce furtivamente a casa Ferraris e aggredisce Ludovica.

Il Paradiso delle Signore 5, streaming

E’ possibile vedere Il Paradiso delle Signore 5 in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app disponibile per smart tv, tablet e smartphone. Le puntate si possono rivedere nella pagina ufficiale della serie tv.