Il Paradiso delle Signore 7: orario, quante puntate, quando finisce e repliche

Si riaprono le porte del grande magazzino più famoso della tv italiana. Da lunedì 12 settembre 2022, infatti, torna Il Paradiso delle Signore 7, settima stagione della fiction che ha ormai trovato la sua collocazione ideale nel pomeriggio di Rai 1, dopo aver debuttato, nelle prime due stagioni, in prime time.

Ma qual è l’orario di messa in onda de Il Paradiso delle Signore 7? La serie va in onda nei pomeriggi feriali di Raiuno, alle 16:05, con episodi della durata di circa cinquanta minuti ciascuno. In una settimana, vanno quindi in onda cinque episodi.

Quante sono le puntate de Il Paradiso delle Signore 7 e quando finisce? Su questo, né la Rai né Aurora Tv (la casa di produzione della serie) hanno ancora risposto. Ma se dovessimo guardare alle ultime stagioni, il numero totale di puntate prodotte è 160, cosa che dovrebbe ripetersi anche con la settima stagione. Il finale de Il Paradiso delle Signore 7, al netto di eventuali pause per festività, è previsto verso aprile o maggio 2023.

Ci sono le repliche de Il Paradiso delle Signore 7? Sì, ma su Rai Premium, che ormai da qualche anno dedica il pomeriggio del sabato ad una maratona degli episodi andati in onda nel corso della settimana. Le repliche vanno quindi in onda il sabato dalle 15:35 alle 19:25. In alternativa, si possono vedere gli episodi su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone: a questo link la pagina ufficiale della serie.