Il Paradiso delle Signore 6, quante puntate sono e quando finisce?

Torna, con i nuovi episodi, Il Paradiso delle Signore 6, la soap quotidiana di Raiuno che nel corso degli anni ha appassionato sempre più telespettatori, diventando un pilastro del palinsesto del day-time della prima rete Rai. Le nuove puntate tornano, quindi, sempre alle 15:55, a partire dal 13 settembre 2021.

Ma da quante puntate è composto Il Paradiso delle Signore 6? In tutto, gli episodi della nuova stagione saranno 160, così come avvenuto per la quarta e la quinta stagione. Considerato che ogni settimana vanno in onda cinque episodi, in tutta Il Paradiso delle Signore 6 durerà 32 settimane.

Quando finisce Il Paradiso delle Signore 6? Considerata la durata che vi abbiamo appena riportato, la serie dovrebbe concludersi ad aprile 2022. Ma bisogna tenere conto delle eventuali pausa che la soap potrebbe subire nell’arco della stagione, dovute principalmente alle festività: ecco perché, quindi, Il finale di stagione è molto più probabile che vada in onda intorno alla metà di maggio 2022, come avvenuto con la quinta stagione.