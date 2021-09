Il Paradiso delle Signore 6, perché non c’è Marta (Gloria Radulescu)?

Chi segue assiduamente Il Paradiso delle Signore forse lo sa già, ma chi sta seguendo Il Paradiso delle Signore 6 potrebbe chiedersi come mai, fin dalla prima puntata della nuova stagione, in onda su Raiuno a partire dal 13 settembre 2021, alle 15:55, non ci sia Gloria Radulescu, interprete del personaggio di Marta Guarnieri.

La sua assenza è dovuta alle esigenze della trama della soap, che già nella quinta stagione aveva spesso fatto a meno del personaggio. L’anno scorso, infatti, Marta si era trovata davanti ad una forte crisi personale ed, appoggiata da Vittorio (Alessandro Tersigni), aveva deciso di trasferirsi temporaneamente a New York per inseguire la carriera lavorativa.

Rientrata a Milano, però, le cose con Vittorio non sono sempre andate bene: lui ha infatti scoperto che lei ha avuto una fugace relazione con Dante Romagnoli (Luca Bastianello), mentre Marta si è resa conto che Vittorio e sua cognata nonché vecchia fiamma Beatrice (Caterina Bertone) si erano riavvicinati.

Questo ha inevitabilmente causato delle tensioni, che potrebbero essere sfociate in una separazione. Quel che c’è di certo è che per ora non vedremo Gloria Radulescu ne Il Paradiso delle Signore 6, ma non è da escludere che possa tornare nel cast più avanti. I fan, intanto, possono gioire del ritorno di Anna Imbriani (Giulia Vecchio), Venere delle prime due stagioni della serie (quelle andate in onda in prima serata): chissà che non prenda il posto di Marta.